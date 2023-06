CBF ainda avalia pedido do Atlético-MG para reconhecer Brasileirão de 1937

Presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, disse que o título foi reconhecido em entrevista à CNN, mas ainda não houve resposta

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, disse à CNN que o título da Copa dos Campeões de 1937 foi reconhecido como Brasileirão pela CBF. A entidade, contudo, ainda não deu um parecer sobre o caso, como soube a GOAL.

A CBF reconhece que os argumentos utilizados pelo Galo são consistentes, mas não tomou uma decisão sobre o caso. O dossiê feito pela diretoria atleticana foi enviado a duas pastas da Confederação Brasileira de Futebol: os departamentos jurídico e de competições.

As duas diretorias ainda não chegaram a uma conclusão sobre o caso e também não definiram um prazo para que haja uma resposta ao Atlético-MG. O parecer ainda demandará um tempo para análise precisa das pastas.

Em abril deste ano, durante visita à Arena MRV, novo estádio do Galo, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, prometeu acelerar a apreciação do pedido à diretoria atleticana. Dois meses mais tarde, a resposta ainda não chegou e também não tem previsão definida.

Na noite desse domingo (11), em entrevista concedida à CNN Brasil, o presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, disse que já havia recebido a homologação da CBF: "O Galo foi reconhecido campeão brasileiro de 1937, merecidamente".

A solicitação do Atlético-MG foi feita ainda em 2021, logo após o a conquista do bicampeonato brasileiro. Na ocasião, foi enviado um dossiê à entidade para pedir que o clube fosse reconhecido como tricampeão nacional — o time também venceu o torneio em 1971. No entanto, até hoje, não houve uma resposta da CBF.

A solicitação do Galo era baseada na forma como o torneio foi destacado à época para fazer o pedido. Na ocasião, a competição foi reconhecida em veículos de comunicação de vários estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Santa Catarina.