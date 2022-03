Os argumentos para o Atlético-MG pedir o reconhecimento de título brasileiro de 1937

O Atlético-MG enviou, no dia 2 de fevereiro deste ano, um documento à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em que solcita o reconhecimento oficial do título de Campeão dos Campeões como campeão brasileiro, ocorrido em 1937, conforme apurado pela GOAL. Mineiros venceram o Brasileirão em 1971 e 2021.

O clube se apoia na forma como o torneio foi reconhecido à época para fazer o pedido. Na ocasião, a competição foi reconhecida em veículos de comunicação de vários estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e Santa Catarina.

Dentre os anexos enviados à CBF, estão jornais daquele ano. O clube utilizou uma página do Estado de Minas para ilustrar o episódio. A manchete do caderno de esportes dizia: "O Club Athletico Mineiro conquistou para Minas Gerais o título de Campeão Brasileiro!" (conforme imagem acima). O jogo que garantiu a taça aos mineiros foi diante do Rio Branco, do Espírito Santo. O Galo venceu a equipe por 5 a 1 em 3 de fevereiro de 1937.

A Folha de São Paulo de 15 de fevereiro de 1937 também apontava o Atlético-MG como campeão nacional daquele ano: "C. A. Mineiro, de Bello Horizonte, é o campeão da Federação Brasileira de Futebol" (de acordo com imagem abaixo). Em sua capa, Correio de São Paulo dizia "Triungaram os campeões brasileiros".

Outra citação feita pelos mineiros é do jornal Correio da Manhã, do Rio de Janeiro. De acordo com o texto, "realizase hoje à noite no stadium Antonio Carlos, o grande encontro de fotball entre o Atlético e o Rio Branco, campeão do Espírito Santo. Os jornais salientam a importância da peleja, pois, victorioso, o Athletico será acclamado campeão do Brasil".

Além de se apoiar nas publicações da época, o Atlético-MG também aponta um fator importante para solicitar o reconhecimento da conquista. Os mineiros alegam que, em 1932, os clubes se dividiram em duas frentes: FBF (Federação Brasileira de Futebol), com clubes que optaram pela profissionalização e instituíram uma nova liga, e CBD (Confederação Brasileira de Desportos), com clubes considerados amadores.

Em 1937, a CBD deixou de organizar o único campeonato nacional, que passou a ser organizado pela FBF, responsável por promover o único torneio nacional. Naquela temporada, foi disputada a Copa dos Campeões, agregando os vencedores das ligas profissionais regionais do país: Atlético-MG, Fluminense, Rio Branco, Portuguesa, Liga da Marinha e Aliança foram os participantes.

Em 1938, com a pacificação do esporte, o Campeonato Brasileiro de Seleções voltou a ser disputado de maneira unificada, em edição única pelas seleções estaduais. Desta forma, o campeão da temporada anterior teria sido efetivamente o campeão nacional.