Atlético-MG vai à CBF e cobra resposta sobre título brasileiro de 1937

O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, foi à sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na última quarta-feira (11) com o intuito de cobrar o reconhecimento do título da Copa dos Campeões de 1937 como Campeonato Brasileiro, conforme apurado pela GOAL.

O encontro do dirigente alvinegro foi com o mandatário da entidade, Ednaldo Rodrigues. Na conversa, ele tentou convencê-lo de que a conquista do clube em 1937 equivale ao título brasileiro atual — os mineiros venceram a competição em 1971 e 2021.

Mais artigos abaixo

O Galo enviou o documento solicitando o reconhecimento do título brasileiro em fevereiro deste ano. A GOAL teve acesso ao dossiê à época e explicou ponto a ponto quais eram os argumentos do clube. Entretanto, diante dos problemas envolvendo a diretoria da CBF, não recebeu uma posição por parte da entidade.

A visita de Sérgio Coelho foi com o intuito de acelerar o processo para o reconhecimento do tricampeonato nacional. Em que pese a cobrança, a diretoria acredita que será complicado obter a aprovação da CBF. Ainda assim, há confiança nos bastidores do clube.

Além da ideia de pedir para que o processo de reconhecimento do título de 1937 seja mais célere, o presidente do Atlético-MG aproveitou o pedido para conhecer os novos diretores da CBF. Houve várias trocas em cargos diretivos após a mudança na presidência.