PSG confirma saídas de Cavani e Thiago Silva do clube para a próxima temporada

O diretor de futebol do clube, Leonardo, disse que não haverá renovação de contrato da dupla

O não vai contar com o zagueiro Thiago Silva e o atacante Edinson Cavani para a temporada 2020/21. Os dois atletas, que assim como Neymar devem se reapresentar neste fim de semana ao clube, não terão os seus contratos renovados ao fim dos jogos adiados pela pandemia da Covid-19.



"Cavani e Thiago Silva? Sim, está chegando ao final", comentou o brasileiro Leonardo, campeão do mundo pela Seleção em 1994, que comanda as operações esportivas do clube francês. As declarações foram dadas ao Journal Du Dimanche (JDD), uma publicação semanal francesa - jornal do domingo, em tradução livre.



"A ideia é continuar utilizando os dois até o final de agosto. Foi uma decisão muito difícil de tomar, são dois jogadores que marcaram a história do clube. Duas histórias muito bonitas. Mas, sim, está chegando ao final", continuou.



No desde 2012, Thiago ainda pretende seguir na Europa. Ele atuou em 310 partidas com a camisa parisiense, marcando 17 gols, e ganhou sete Campeonatos Franceses, quatro Copas da e cinco Copas da Liga Francesa.



Cavani, por sua vez, foi contratado uma temporada depois do brasileiro e completou 301 partidas até aqui. O centroavante tem uma ótima marca de 210 gols marcados, sendo disparado o maior artilheiro da história do clube. Ibrahimovic, o segundo, tem 156 tentos.



"Nós tínhamos que fazer uma decisão lógica, considerando a parte econômica e até a nova geração que está chegando. Talvez nós estejamos errados, eu não sei, nunca há um momento perfeito para isso", reconheceu Leonardo, acreditando no foco dos dois para fechar a temporada.



"Agora, a Liga dos Campeões ainda está na nossa mira e a ideia é continuar utilizando eles até o final de agosto. Como isso será possível (os vínculos acabam oficialmente no fim deste mês) ainda não está claro", concluiu Leo.