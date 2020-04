Flamengo 'desiste' de Cavani: caminho livre para Inter e Palmeiras?

O uruguaio está perto do fim do contrato com o PSG e as especulações sobre seu futuro só crescem

A novela Edinson Cavani, mesmo depois de tanto tempo, segue em aberto e acumula cada vez mais capítulos, ou seja, cada vez mais especulações sobre o futuro do jogador uruguaio, que tem o contrato com o apenas até 30 de junho. Desde a última janela de transferências o camisa 9 se vê ligado a diversos possíveis destinos.

Depois de ter o Atlético de Madrid como favorito para sua contratação na última janela de transferências, o atacante tem sido muito ligado à uma volta para a América do Sul, com uma transferência ao Boca Juniors, da . Outra especulação é de um possível retorno ao Napoli, clube pelo qual jogou durante três temporadas.

No entanto, Walter Fernando Guglielmone, meio-irmão e empresário do camisa 9, revelou ao Tuttosport e ao CalcioNapoli1926.it, três clubes brasileiros também estariam interessados na contratação de Cavani. "Recebemos sondagens da América do Sul com , , de Alegre e ", disse Guglielmone.

Mais times

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, deu outra versão da história à FoxSports.com. Segundo o cartola, o jogador foi oferecido ao em um passado recente, mas nem sequer houveram negociações para sua vinda ao .

O Palmeiras é outro que nega ter conversas pelo uruguaio de 33 anos. Procurada pelo Globoesporte.com, a diretoria alviverde disse nem ter sondado o representante do jogador. Segundo a reportagem, Guglielmone chegou a visitar a Academia de Futebol no ano passado mas, de acordo com o clube, em nenhum momento houveram negociações.

Por fim, o Internacional também disse ao GE que não teve contatos por Cavani. Segundo o vice-presidente de futebol Alessandro Barcellos, o clube está focado em respirar. Mas, de acordo com a apuração do site, a diretoria colorada e os representantes do jogador tiveram ao menos três contatos, entre novembro passado e fevereiro deste ano.

Mais artigos abaixo

Um fator que pesou muito, especialmente para os brasileiros, são os valores do jogador. O salário do uruguaio é de € 1,345 milhão (R$ 6,16 milhões), segundo o L'Equipe.

Embora pouco provável, uma renovação com o PSG ainda não descartada totalmente por nenhum dos dois lados. Na atual temporada, Cavani tem 22 jogos e sete gols pelo clube francês, no qual está desde a temporada 2013/14.