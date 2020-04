Cavani no futebol brasileiro: só depois de mais um grande contrato na Europa

O atacante acredita que ainda pode ter mais uma temporada no Velho Continente antes de voltar para a América do Sul

Cheio de especulações sobre seu futuro, Edinson Cavani, aos 33 anos, ainda pretende assinar um grande contrato na Europa antes de aceitar a possibilidade de vir jogar no , como tem se falado, depois da entrevista de seu empresário.

Perto do fim do contrato com o , Walter Fernando Guglielmone, meio irmão e responsável pela carreira de Cavani, em fala à imprensa italiana, colocou , e como interessado na contratação do uruguaio. Mas, por enquanto, o foco deve ser um clube europeu.

Depois de uma quase transferência ao Atlético de Madrid na última janela, o atacante continua sonhando com a possibilidade de jogar a treinando por Diego Simeone. Na época, um entrave em relação à valores manteve Cavani em Paris - o diretor esportivo Leonardo pedia € 10 milhões (cerca de R$ 56.5 milhões) para liberar seu jogador.

Desde então, Cavani se tornou reserva de Icardi no PSG e tem atuado cada vez menos, tendo como uma das principais justificativas questões disciplinares.

O , clube pelo qual jogou antes de ir à Paris, também aparece como interessado no uruguaio, mas o presidente afirmou faltar caixa para o pagamento de grandes salários, enquanto o de Cavani, segundo o L'Equipe, é de € 1.3 milhão (R$ 7.3 milhões).

Já com 33 anos, o atacante acredita que a janela no meio do ano seja sua última oportunidade de um grande contrato na Europa e, por isso, resolveu, segundo o UOL, priorizar os times do Velho Continente em relação aos brasileiros e ao , que também aparece como interessado em sua contratação. A possibilidade de voltar a América do Sul é bem vista pelo craque, mas não agora e sim em um futuro próximo.

Apesar de todas as especulações, nenhum dos três times do Brasil mencionados por Guglielmone confirmaram que estão interessados ou em negociação por Cavani.