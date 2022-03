Casamento entre Haaland e Manchester City pode acontecer por 120 milhões de euros

O desfecho da 'novela' a respeito do futuro de Erling Haaland pode estar perto de acontecer. Isso porque, de acordo com o jornal Daily Mail, o Manchester City tem um "acordo em andamento" com o Borussia Dortmund para a contratação do jovem atacante.

O centroavante de 21 anos tem uma cláusula rescisória de 75 milhões de euros (cerca de R$ 425 milhões). O Manchester City pode ser o destino do atleta. Vale lembrar que Pep Guardiola busca um centroavante de ofício há algum tempo. Antes do início da atual temporada, Harry Kane esteve próximo de trocar o Tottenham pelo City, mas os Spurs foram irredutíveis e não quiseram negociar o inglês.

De acordo com o jornal inglês, o City já encaminhou os termos pessoais do contrato com Haaland e o time azul está confiante de que conseguirá levar o goleador para a Premier League.

Apesar da multa rescisória de Haaland do Dortmund ser de 75 milhões de euros, a negociação final pode finalizar em 120 milhões de euros (cerca de R$ 660 milhões), isso por conta de bônus e a 'taxa' do famoso agente de Haaland, Mino Raiola.

O Daily Mail afirmou que o principal concorrente do City na luta por Haaland é o Real Madrid, mas o atacante preferiria atuar na Inglaterra. Além de tudo, com a possível chegada de Kylian Mbappé ao Santiago Bernabéu, o caminho pode ficar mais liberado para os atuais campeões da Premier League.