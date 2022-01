Quem é Casimiro, o fenômeno das lives e das redes sociais?

Casimiro Miguel Vieira da Silva Ferreira, ou apenas Casimiro, ganhou muito reconhecimento durante a pandemia através de suas lives extremamente bem-humoradas, comentários sobre assuntos diversos e grande e bom uso do carisma.

Nascido em 28 de outubro de 1993, Cazé, como também é carinhosamente chamado pelos fãs, nasceu no Rio de Janeiro e é um dos mais influentes comunicadores da atualidade. Na plataforma da Twitch, Casimiro é dono do canal Casimito, com mais de 1,7 milhões de seguidores, onde apresenta jogos, comentários sobre futebol e até Big Brother Brasil.

O influenciador atingiu níveis tão altos que chegou a ter um bate-papo com Neymar, além de apresentar antecipadamente o primeiro episódio da série do brasileiro na Netflix: "Neymar: o caos perfeito". Sua live de pré-estreia do seriado bateu recorde de maior quantidade de público presente, com cerca de 510 mil espectadores. Cazé criou também uma parceria com o Campeonato Carioca, para fazer a transmissão de alguns dos jogos do torneio em seu canal da Twitch.

Dono de vários bordões famosos como o "Meteu essa?", Casimiro trabalha na TNT Sports e no SBT do Rio de Janeiro. O carioca possui, também, um canal de cortes no YouTube, além de perfis oficiais em Instagram e Twitter, onde conta com mais de 1 milhão de seguidores.

Cazé já ajudou diversas pessoas com doações e "ganks" na Twitch (quando joga seu público das lives para outros canais menores da plataforma). Em 2021, foi premiado como Personalidade do Ano no Prêmio eSports Brasil, ultrapassando diversos grandes nomes do ano passado, como o famoso streamer Gaules.