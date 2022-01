Como Casimiro 'dobrou' a Netflix para exibir série de Neymar em sua live

Apresentador e streamer, Casimiro Miguel, que recentemente superou a marca de 130 mil espectadores em uma transmissão na Twitch, confirmou que vai transmitir e reagir a nova série documental, produzida pela Netflix, de Neymar em sua live.

O documentário "Neymar: O Caos Perfeito" será lançado nesta terça-feira (25), trazendo bastidores da vida de um dos jogadores mais famosos do mundo, além de outras histórias de sua carreira.

Ainda assim, o streamer conseguiu negociar com a Netflix, produtora da série, para transmitir o primeiro episódio durante sua live um dia antes da estreia mundial.

Casimiro conseguiu negociar com a produtora após comentar em um tweet do jogador sobre o documentário. No tweet, o streamer fez um pedido ao atacante do Paris Saint-Germain para transmitir a série durante sua live.

"Por favor, Neymar pede para a Netflix liberar a série na live do pai... Pelo menos um episodiozinho...", comentou Casimiro.

A repercussão do comentário foi tanta que a postagem chamou a atenção da Netflix, que respondeu o tweet com dois olhos. Poucos dias depois, porém, o streamer anunciou, em um vídeo promocional, a novidade de que vai reagir ao episódio aos fãs em suas redes sociais.

Vocês pediram. Eu pedi. O @neymarjr pediu!



E a @NetflixBrasil LIBEROU! 👀



Vamos assistir JUNTOS em live ao 1º EP de Neymar - O Caos Perfeito antes de todo mundo! Segunda, a partir de 20H você vem comigo na pré-estreia global da série!#NeymarOCaosPerfeito #NetflixLiberaOCaze pic.twitter.com/FLuYsqQ6iE — caze (@Casimiro) January 24, 2022

O streamer e o jogador ficaram mais próximos nos últimos meses. Recentemente, aliás, Neymar convidou Casimiro para passar um dia em sua casa, mas Casimiro precisou recusar o convite antes mesmo de contrair a Covid-19.

Casimiro, que virou uma sensação do público na internet, tem se aproximado cada vez mais do jogador, tendo participado das lives de Neymar, no Facebook, e contado com o apoio para transmitir o documentário.

O público poderá acompanhar a reação e a estreia antecipada da série documental de Neymar por Casimiro nesta segunda-feira (24), às 20h (de Brasília), em sua live na Twitch.

Vale lembrar que, além disso, o streamer transmitirá jogos do Campeonato Carioca em sua live a partir desta quarta-feira (26).