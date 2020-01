Campeonato Paranaense 2020: onde assistir, quando começa, quais os times e mais

O Campeonato Estadual do Paraná começa no próximo dia 18; veja as informações sobre a competição

Assim como o Carioca, o Paulistão, o Gaúcho e o Mineiro, o também promete muitas emoções para o início de 2020! Com os confrontos da primeira fase já definidos, o torneio terá uma novidade para este ano: será transmitido com exclusividade pelo DAZN, maior plataforma de streaming de futebol do mundo.

Com o preço reduzido de R$ 19,90, o assinante do DAZN poderá assistir 52 jogos da competição, a maior cobertura da história do Campeonato Paranaense. Os clássicos também já estão todos definidos: o Paratiba acontecerá na rodada três, o enfrentará o Paraná na cinco e o Atletiba acontecerá na última jornada.

Saiba como será disputado o Paranaense!

ONDE ASSISTIR?

O campeonato será transmitido pelo DAZN, plataforma de streaming de futebol. Por apenas R$ 19,90, o assinante tem acesso a 52 jogos do Campeonato Paranaense, além de conteúdo exclusivo e muitas outras competições.

A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta. O assinante da plataforma pode acessá-la de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso à internet, smartphones, tablets, computadores e consoles de videogame.

QUANDO COMEÇA E TERMINA?

A primeira rodada do Estadual está marcada para os dias 18 e 19 de janeiro. Atual campeão, o Athletico estreia contra o União, no estádio Anilado, o recebe o FC Cascavel, no Couto Pereira, e o Paraná irá visitar o Rio Branco de Paranaguá.

Já o jogo de volta da finalíssima do torneio será disputado no dia 26 de abril, encerrando a edição de 2020 do Campeonato Paranaense.

FORMATO DE DISPUTA

A fórmula de disputa do Estadual prevê que as equipes se enfrentem em turno único, com as oito melhores classificadas avançando para as quartas-de-final e os dois últimos sendo rebaixados para a segunda divisão.

JOGOS DA PRIMEIRA RODADA:

União-PR x Athletico, às 17h, dia 18 da janeiro, no Anilado

Rio Branco x Paraná, às 16h, dia 19 de janeiro, no Estradinha

Toledo x Cianorte, às 16h, dia 19 de janeiro, no 14 de Dezembro

x PSTC, às 16h, dia 19 de janeiro, no Estádio do Café

Coritiba x FC Cascavel, às 18h, dia 19 de janeiro, no Couto Pereira

Operário x Cascavel, às 18h, dia 19 de janeiro, no Germano Krüger

TIMES PARTICIPANTES

A fase principal do Campeonato Paranaense contará com 12 equipes:



Cascavel CR

Cianorte

Coritiba

FC Cascavel

Londrina

Operário

Paraná Clube

PSTC

Rio Branco-PR

Toledo

União-PR

COMO FOI A ÚLTIMA EDIÇÃO

O Athletico levantou a taça de campeão pela 25ª vez ao bater o Toledo por 1 a 0, na Arena da Baixada, e conquistar o troféu nos pênaltis.

OS MAIORES CAMPEÕES

CLUBE TÍTULOS ANOS Coritiba 38 1916, 1927, 1931, 1933, 1935, 1939, 1941, 1942, 1946, 1947, 1951, 1952, 1954, 1956, 1957, 1959, 1960, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1979, 1986, 1989, 1999, 2003, 2004, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017 Athletico-PR 25 1925, 1929, 1930, 1934, 1936, 1940, 1943, 1945, 1949, 1958, 1970, 1982, 1983, 1985, 1988, 1990, 1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2009, 2016, 2018, 2019 Ferroviário* 8 1937, 1938, 1944, 1948, 1950, 1953, 1965, 1966

*clube extinto, deu origem ao Paraná Clube