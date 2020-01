Campeonato Gaúcho 2020: quando começa, quais os times, onde assistir e mais

O Campeonato Estadual do Rio Grande do Sul começa no próximo dia 21; veja as informações sobre a competição

Assim como o Campeonato Carioca e o , o Gaúcho também promete muitas emoções em 2020! Com os grupos da fase de classificação já definidos, o primeiro Gre-Nal será no estádio Beira-Rio.

A data do clássico depende dos calendários de e Inter, que podem estar na próxima Libertadores, além de reunião com quem detém os direitos de transmissão do campeonato.

Saiba como será disputado o !

QUANDO COMEÇA E TERMINA?

O calendário da CBF indica que os estaduais começam em 21 de janeiro, com o Grêmio estreando contra o no dia 23, enquanto o faz o seu primeiro jogo da temporada no dia seguinte, contra o Juventude.

ONDE ASSISTIR?

A TV Globo, os canais SporTV, o Premiere transmitirão o estadual. No entanto, vale destacar que apenas o primeiro caso se trata de TV aberta.

FORMATO DE DISPUTA

Assim como o Carioca, as 12 equipes foram divididas em dois grupos, A e B, que vão se enfrentar dentro e fora das chaves, em turno e returno.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as semifinais e finais, em jogo único. No segundo turno, as equipes do Grupo A enfrentam as do Grupo B, novamente com semifinais e finais.

Os dois campeões de cada turno fazem a grande final do Gauchão, em jogos de ida e volta – caso um time conquiste os dois turnos, será declarado campeão.

Por outro lado, os dois últimos colocados na classificação geral do campeonato são rebaixados para a Divisão de Acesso em 2021.



GRUPO A GRUPO B Internacional Grêmio Juventude Aimoré Novo Hamburgo -Pel Caxias São Luiz Esportivo Ypiranga São José

TIMES PARTICIPANTES

A fase principal do contará com 12 equipes.

INTERNACIONAL

JUVENTUDE

NOVO HAMBURGO

PELOTAS

SÃO LUIZ

YPIRANGA

GRÊMIO

AIMORÉ

BRASIL-PEL

CAXIAS

ESPORTIVO

SÃO JOSÉ

COMO FOI A ÚLTIMA EDIÇÃO

O Grêmio é o atual bicampeão gaúcho, com título obtido diante do em 2018 e Internacional neste ano.

OS MAIORES CAMPEÕES