Campeonato Mineiro 2020: quando começa, quais os times, onde assistir e mais

O Campeonato Estadual de Minas Gerais começa no próximo dia 22; veja as informações sobre a competição

Assim como o Campeonato Carioca, o Paulistão e o Gaúcho, o Mineiro também promete muitas emoções para o início de 2020! Com os grupos da fase de classificação já definidos, o primeiro e está marcado para o dia 8 de março, um domingo, às 16h, inicialmente no Independência.

Saiba como será disputado o Mineiro!

QUANDO COMEÇA E TERMINA?

A primeira rodada do Estadual está marcada para o dia 22 de janeiro.

Atual campeão, o Cruzeiro estreia contra o , no Gigante da Pampulha, enquanto o Atlético-MG terá como o primeiro adversário o Uberlândia, no estádio Parque do Sabiá.

ONDE ASSISTIR?

A TV Globo, os canais SporTV, o Premiere transmitirão o estadual. No entanto, vale destacar que apenas o primeiro caso se trata de TV aberta.

FORMATO DE DISPUTA

A fórmula de disputa do Estadual prevê que as equipes se enfrentem em turno único, com as quatro melhores classificadas avançando para as semifinais e os dois últimos sendo rebaixados para o Módulo II.

A principal novidade para a próxima edição é a exclusão da fase de quartas de final. Com isso, a competição contará com 15 datas - uma a menos em relação à edição de 2019.

JOGOS DA PRIMEIRA RODADA:

Cruzeiro x Boa, às 20h, no Mineirão

Uberlândia x Atlético, às 20h, no Parque do Sabiá

Tupynambás x Tombense, às 20h, Radialista Mário Helênio

Coimbra x URT, Independência *

América x Caldense, às 20h30, Independência *

Patrocinense x Villa Nova, às 21h, Pedro Alves do Nascimento

Não haverá jogo em 22 de fevereiro, sábado de carnaval;

Assim como em 2019, jogos de semifinal e final terão VAR;



TIMES PARTICIPANTES

A fase principal do contará com 12 equipes.

CRUZEIRO

BOA

UBERLÂNDIA

ATLÉTICO-MG

TUPYNAMBÁS

TOMBENSE

COIMBRA

URT

AMÉRICA

CALDENSE

PATROCINENSE

VILLA NOVA

COMO FOI A ÚLTIMA EDIÇÃO

O Cruzeiro levantou a taça de campeão pela 38ª vez ao empatar com o Atlético-MG em 1 a 1, no Independência. Como a Raposa venceu o primeiro duelo da decisão, a igualdade no placar garantiu mais um troféu para a galeria do clube.

OS MAIORES CAMPEÕES