Campeonato Carioca 2020: quando começa, quais os times, onde assistir e mais

Confira todas as informações do estadual "mais charmoso" do futebol brasileiro

Tido como o estadual “mais charmoso” do , o terá a sua 119ª edição em 2020. O pontapé inicial já foi dado em dezembro de 2019, através de uma fase preliminar, mas o evento principal começa a ser disputado a partir do dia 18.

O , pela situação financeira e investimento em seu elenco, é o favorito após ser absoluto em 2019. Entretanto, ainda que estejam em situação institucional bem diferente em relação ao , , e sempre devem ser considerados como candidatos ao principal troféu do estado.

Saiba como será disputado o estadual carioca!

QUANDO COMEÇA E TERMINA?

O Campeonato Carioca de 2020 começou em dezembro de 2019, com a chamada fase preliminar do torneio. Dentre as seis equipes envolvidas (América-RJ, Americano, Macaé, , e Friburguense), duas buscam a classificação para a fase principal do certame, com início marcado para 18 de janeiro de 2020. A competição encontrará o seu fim no dia 10 de maio.

ONDE ASSISTIR?

A TV Globo, os canais SporTV, o Premiere e as redes sociais da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) transmitem algumas partidas. Apenas o primeiro caso se trata de TV aberta e o último também é gratuito.

FORMATO DE DISPUTA

A fase principal do Campeonato Carioca é dividida em três partes: as tradicionais e , além da tão esperada finalíssima.

Taça Guanabara: os dois melhores times de cada grupo (A e B) se enfrentarão em jogo único, com o primeiro colocado de uma chave defrontando-se com o segundo colocado do outro. Os primeiros colocados de seus respectivos grupos terão a vantagem do mando de campo e empate para avançarem à final. A decisão será realizada em jogo único, sem vantagem para nenhuma das equipes e o palco do evento será decidido após sorteio.

GRUPO A GRUPO B BANGU FLUMINENSE BOAVISTA MADUREIRA BOTAFOGO RESENDE CABOFRIENSE VASCO FLAMENGO VOLTA REDONDA A DEFINIR DEFINIR

Taça Rio: no segundo turno os pontos são zerados, e as equipes de um grupo enfrentam os times da outra chave. Os dois melhores de seu próprio grupo avançam para as semifinais, que seguem modelo idêntico ao listado acima para a Taça Guanabara. Quem vencer a final será eleito campeão do segundo turno.

Final: uma mudança será notada em 2020. Caso um clube vença os dois turnos ele será o campeão carioca de 2020. Porém, há uma ressalva nesse caso: se um clube que não venceu turno algum tenha maior número de pontos no somatório da Taça Guanabara (1º turno) e Taça Rio (2º turno), ele faz a final em dois jogos com o vencedor dos dois turnos. Neste caso, a vantagem de empate no confronto agregado será daquela equipe vencedora de dois turnos.

Caso clubes diferentes vençam cada turno, eles fazem a final em duas partidas para decidirem o título Carioca de 2020. Desta maneira, nenhum clube leva vantagem para a decisão.

TIMES PARTICIPANTES

A fase principal do Campeonato Carioca contará com 12 equipes.

VASCO DA GAMA

FLUMINENSE

MADUREIRA

RESENDE

VOLTA REDONDA

BOTAFOGO

FLAMENGO

BOAVISTA SC

AD CABOFRIENSE

BANGU

A DEFINIR

A DEFINIR

COMO FOI A ÚLTIMA EDIÇÃO

O Carioca de 2019 foi decidido entre Flamengo e Vasco. O Rubro-Negro, comandado por Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, levou a melhor nos dois jogos: 2 a 0 fora de casa e como mandante.

OS MAIORES CAMPEÕES