Camarões x Brasil: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Seleção Brasileira busca confirmar a liderança do Grupo G do Mundial do Qatar; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Já classificado às oitavas de final, mas mirando a liderança do Grupo G, o Brasil enfrenta Camarões na tarde desta sexta-feira (2), às 16h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, da GloboPlay e do Fifa+, no streaming, e no streaming, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na TV Globo, o jogo da seleção brasileira será narrado por Galvão Bueno com os comentários de Ana Thaís Matos, Junior e Roque Jr., além de Paulo César de Oliveira na Central do Apito. Já no SporTV, Milton Leite estará ao vivo ao lado dos comentaristas Lédio Carmona, Pedrinho e Sandro Meira Ricci, enquanto na Globo Play Tiago Leifert irá narrar ao lado de Lisca, Thomaz Freitas e Fernanda Colombo, comentarista de arbitragem.

Com 100% de aproveitamento depois de vencer a Sérvia (2 a 0) e a Suíça (1 a 0) nas duas primeiras rodadas, a Seleção Brasileira entra em campo precisando de apenas um empate para confirmar a liderança do Grupo G. Já classificado, o técnico Tite deverá mandar a campo um time totalmente reserva.

Sem o capitão Thiago Silva, a braçadeira ficará com Daniel Alves. Aos 39 anos, o lateral será o jogador mais velho a entrar em campo com a camisa da seleção brasileira. Já Alex Telles entrará no lugar de Alex Sandro, que sofreu uma lesão muscular no quadril.

Questionado sobre o adversário que o Brasil terá nas oitavas de final, o técnico Tite afirmou que possui uma equipe técnica acompanhando o próximo adversário na Copa do Mundo. "A gente sempre busca consolidar e evoluir, porque esse é um processo também das outras seleções. Não é mata-mata, é só mata, e temos que estar preparados para isso", afirmou.

"Não procuro ficar voltando a essa situação. Tem toda uma comissão técnica se aprofundando nisso. Temos 26 atletas de altíssimo nível. Quem vai jogar? Você pega o Fabinho titular no Liverpool, Ederson no City, Martinelli e Jesus no Arsenal... É muita competição. E dou as melhores condições para que eles compitam no mais alto nível, mas não procuro me aprofundar para te dar uma resposta. A Tunísia que nós vencemos, venceu a França. Para o próximo jogo, tem uma equipe acompanhando", completou.

Já o Camarões, com apenas um ponto e na terceira posição (perdeu para a Suíça na rodada de estreia e empatou com a Sérvia por 3 a 3 na sequência), precisa vencer o Brasil, e torcer para a Sérvia vencer os suíços para avançar às oitavas de final. Sem André Onana, expulso por motivos disciplinares após um desentendimento com o técnico Rigobert Song sobre o estilo de jogo. Com isso, Devis Epassy é o mais cotado para assumir a posição.

Escalações

Escalação do provável do Brasil: Ederson, Dani Alves, Militão, Bremer, Alex Telles; Fabinho, Fred (Bruno Guimarães), Rodrygo ( Everton Ribeiro); Antony, Gabriel Jesus (Pedro) e Martinelli.

Escalação do provável de Camarões: Epassy; Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo; Hongla, Anguissa, Kunde; Aboubakar, Choupo-Moting, Toko Ekambi.

Desfalques

Brasil

Neymar e Danilo, ambos com problema no tornozelo, e Alex Sandro, com lesão muscular no quadril, estão fora.

Camarões

André Onana, expulso por motivos disciplinares após um desentendimento com o treinador sobre o estilo de jogo, desfalca a equipe.

O Brasil é favorito contra o Camarões nas odds do site de apostas esportivas. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,40 na vitória da Seleção Brasileira, $ 4,85 no empate e $ 8,30 caso os camaroneses vençam.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,74 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 2,10 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambas as equipes vão marcar, pagando-se $ 2,00 caso positivo, e $ 1,82 caso negativo.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo G

POS. TIME P V E D SG 1º Brasil 6 2 0 0 3 2º Suíça 3 1 0 1 0 3º Camarões 1 0 1 1 -1 4º Sérvia 1 0 1 1 -2

Veja a classificação completa da Copa do Mundo 2022

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros do Brasil na Copa 2022

Richarlison : 2 gols

Casemiro: 1 gol

Artilheiros de Camarões na Copa 2022

Castelletto: 1 gol

Aboubakar: 1 gol

Choupo-Moting: 1 gol

Brasil e Camarões: Participações em Copas

Única seleção no mundo que participou de todas as 22 edições, a seleção brasileira, com cinco títulos conquistados, busca o hexa no Qatar. Anteriormente, levantou os troféu em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

Do outro lado, Camarões disputa a sua oitava participação em Copas. Antes, participou em 1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010 e 2014, e seu melhor desempenho ocorreu em 1990, quando chegou às quartas de final, mas foi derrotado pela Inglaterra na prorrogação por 3 a 2.

Quando é?