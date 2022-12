Capitão contra Camarões, Daniel Alves usaria a faixa caso fosse titular durante a Copa

Lateral não entra em campo desde setembro, mas tem a confiança da comissão técnica

A seleção brasileira encara Camarões nesta sexta-feira (2), pelo último duelo da fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar. Com a classificação na mão, Tite optou por começar a partida com novidades, entre elas a estreia de Daniel Alves.

O lateral-direito que foi, talvez, convocação mais criticada, será também o capitão da equipe. O jogador é, como já trouxe a GOAL, o grande líder deste elenco e, se fosse titular, carregaria a faixa ao invés de Thiago Silva.

Daniel é o principal responsável por unir as duas gerações na seleção brasileira. No vestiário, ele puxa a resenha entre os jovens e mais experientes, o samba e também dá conselhos. Diferente de boa parte da torcida, o grupo tem confiança no jogador do Pumas.

A última vez em que Daniel Alves entrou em campo em uma partida oficial foi no dia 23 de setembro. De lá para cá o jogador apenas fez treinos disputou jogos treinos, com a equipe do Barcelona B. O entendimento da comissão técnica é de que o lateral está bem fisicamente, mas precisa entrar em campo para sentir o ritmo de jogo.

O Brasil enfrenta Camarões nesta sexta-feira (02), às 22h no horário local (16h de Brasília). Com duas vitórias em dois jogos, os comandados de Tite brigam para garantir o primeiro lugar do grupo G.