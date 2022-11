Quem é Alex Telles, novo titular da seleção brasileira na Copa do Mundo?

Revelado pelo Juventude, lateral-esquerdo defende o Sevilla, mas pertence ao Manchester United até 2024

Com a lesão de Alex Sandro confirmada nesta terça-feira (29), Alex Telles pode fazer o seu primeiro jogo como titular da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Qatar nesta sexta-feira (2) após substituir o lateral-esquerdo na vitória sobre a Suíça por 1 a 0, que garantiu a classificação às oitavas de final.

"Sobre o jogo de ontem (segunda-feira), Alex Sandro sentiu dores no quadril esquerdo, ele não teve condições de continuar na partida. Hoje pela manhã (terça) foi reavaliado, nós pedimos exame de imagem, uma ressonância magnética. Ela evidenciou lesão muscular no músculo do quadril esquerdo. O atleta não terá condições na próxima partida contra Camarões. Ele segue em tratamento para a que a gente possa recuperá-lo o quanto antes", afirmou o médico Rodrigo Lasmar.

Atualmente defendendo o Sevilla, da Espanha, o lateral de 29 anos foi revelado pelo Juventude e passou pelo Grêmio antes de atuar no futebol europeu. Depois de passar por Galatasaray-TUR, Inter de Milão-ITA, Porto-POR e Manchester United-ING, clube com quem tem contrato até 2024, foi emprestado aos espanhóis na última janela de transferências.

No Manchester United, Alex Telles disputou 50 jogos, com um gol marcado, além de oito assistências. Porém, foi em Portugal que o lateral-esquerdo ganhou notoriedade. No Porto, entre 2016 e 2020, fez 194 jogos, marcando 26 gols, além de 57 assistências.

Quando foi a primeira convocação de Alex Telles? O técnico Tite deu a primeira oportunidade em 2019, quando foi convocado para substituir Filipe Luís, que havia se lesionado. Ao todo, Alex Telles já vestiu a camisa da Seleção Brasileira em nove oportunidades.