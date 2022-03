Destaque no Gre-Nal, Bustos destaca melhora do ambiente no Inter em exclusiva à GOAL

O argentino Fabrício Bustos, 25 anos, precisou de apenas três jogos para cair nas graças do torcedor do Internacional. Vindo do Independiente, da Argentina, Bustos chegou para resolver o problema da lateral direita, posição na qual nenhum jogador consegue se firmar há anos: para alguns, desde Ceará, lateral que parou Ronaldinho Gaúcho na conquista colorada do Mundial de Clubes.

Natural de Ucacha, município da província de Córdoba e distante 500 Km da capital Buenos Aires, o ala argentino é formado nas categorias de base do Independiente, onde conquistou a Copa Sulamericana de 2017 e a Copa Suruga Bank, em 2018.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Fabrício Bustos também frequentou a seleção argentina de base e profissional. Por ser um jogador de atuações destacadas, acabou despertando interesse de clubes como River Plate e Palmeiras. Mas foi o Inter que conseguiu seduzir o lateral argentino no início da temporada 2022.

A estreia, porém, não foi a esperada: o Inter acabou eliminado da Copa do Brasil para o modesto Globo-RN e viu o ambiente externo e interno piorar com a pressão da torcida e da imprensa. No vestiário, o tópico passou a ser de que maneira melhorar o ambiente o mais breve possível.

“Foi duro para todos nós”, contou Bustos em entrevista exclusiva à GOAL. “Tivemos que ficar mais fortes para melhorar a nossa atuação, nossos pontos individuais e por isto se viu um pouco mais de jogo no Gre-Nal, uma equipe melhor."

De atuação destacada no último clássico Gre-Nal, com direito à assistência para o gol da vitória marcado por David, o lateral atendeu a reportagem para falar de como está sendo a sua adaptação ao Inter e ao futebol brasileiro.

GOAL – Como foi disputar o seu primeiro clássico GreNal ?

“Foi uma partida muito linda, onde seguimos com as coisas como havíamos trabalhado e fizemos uma grande partida no aspecto coletivo. Estou muito contente por isto e pelo resultado.”

Ricardo Duarte/SC Internacional

GOAL - Você ficou um longo período sem jogar (Bustos estava há quase três meses parado, por conta de um litígio com o Independiente). Como foi chegar no Inter e já ter que entrar em campo para jogar?

“Sim, vinha de um período sem jogar nos últimos meses pelo Independiente, por razões distintas. Mas eu estava com muita vontade de jogar, de enfrentar este desafio de entrar no campo e jogar e, se tratando de um Gre-Nal, a gente se supera.”

“Consegui jogar melhor do que nas outras partidas e fico contente, melhoramos a imagem em relação às outras partidas e acredito que agora estamos em um bom caminho.”

GOAL – O Gre-Nal é mais disputado que um Independiente x Racing? (clássico argentino da cidade de Avellaneda)

“Os dois são lindos clássicos, por sorte me tocou a jogar o GreNal, é sempre muito lindo jogar um clássico. No Independiente eu joguei vários clássicos onde ganhei e perdi, mas é sempre lindo a festa dos torcedores em clássicos e, é sempre mais lindo quando se ganha.”

GOAL – É forte a possibilidade de nos próximos dias se ter mais dois clássicos na fase semifinal do Campeonato Gaúcho de 2022. Como é ter que disputar em um curto espaço de tempo mais dois clássicos?

“Bem, agora nós vamos pensar na partida de sábado (Inter vai enfrentar o Guarany, de Bagé, pela última rodada da fase classificatória), estamos focados nisso e depois a gente pensa no que vai vir pela frente. Se for o clássico, vamos trabalhar e seguiremos com a ideia que vem nos passando o técnico Cacique Medina e trataremos de jogar para passar para a final.

GOAL – O ambiente estava tenso, principalmente após a eliminação na Copa do Brasil. O que foi determinante para chegar em um clássico e vencer?

“Foram resultados onde as coisas não saíram como queríamos e, na verdade, foi duro para todos nós. Tivemos que ficar mais fortes para melhorar a nossa atuação, nossos pontos individuais e por isto se viu um pouco mais de jogo no Gre-Nal, uma equipe melhor. Estamos agora por um bom caminho e espero que a gente siga melhorando.”

GOAL – E a sua adaptação no Inter, ela fica facilitada com a presença de mais jogadores argentinos ( D’Alessandro, Cuesta e Mercado) ?

“Sim, sim, na verdade eu sou muito agradecido a eles porque me receberam muito bem, tanto eles quanto os jogadores que são aqui do Brasil e isto me deixa muito contente. Então a adaptação fica mais fácil e por aí também ajuda para desenvolver um bom futebol dentro de campo.”