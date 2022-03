Inter classifica queda na Copa do Brasil como "vexame"; Medina deve ser demitido

A eliminação precoce na Copa do Brasil para o modesto time do Globo-RN vai fazer com que o presidente Alessandro Barcellos promova mudanças radicais no departamento de futebol e na comissão técnica do Internacional.

O mandatário colorado já convocou uma reunião com o Conselho de Gestão do clube para tratar da demissão do executivo de futebol Paulo Bracks e da comissão técnica, liderada pelo treinador Alexander Medina.

O desligamento do vice de futebol, Emílio Papaléo, também deverá ocorrer. Em viagem de férias para o exterior, o dirigente não estava com a delegação no nordeste brasileiro, portanto não presenciou um dos maiores vexames da história do Inter.

Ricardo Duarte/Internacional

Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Em relação ao técnico uruguaio Alexander Medina, ele foi contratado no final de 2021 e chegou com um discurso de fazer do Inter um time protagonista e competitivo. Até o momento, o discurso não foi colocado em prática.

Medina comandou o colorado, considerando o duelo contra o Globo, em nove partidas, com três vitórias, três empates e três derrotas. Para muitos apoiadores da gestão Alessandro Barcellos, o time colorado já teve tempo suficiente para apresentar um futebol mais competitivo, o que até o momento não aconteceu.

A queda do técnico Alexander Medina e dos dirigentes do departamento de futebol deverá ser anunciada até o início da tarde desta sexta-feira. Só depois de efetivar as mudanças é que o presidente Alessandro Barcellos vai em busca de um novo treinador.