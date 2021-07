Burak Ince: a promessa turca cotada para reforçar grandes do futebol europeu

Jovem de 17 anos é titular do Altinordu desde 2019, e já tem times como Liverpool e Manchester City acompanhando sua evolução

Eles podem não ser tão conhecidos no mundo como os gigantes do Galatasaray, Besiktas ou Fenerbahçe, masm no cenário do futebol turco, o Altinordu está desempenhando um papel importante mesmo na segunda divisão nacional.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O lema do clube pode ser traduzido como "Boa pessoa, bom cidadão, bom jogador", uma referência direta à ambição de Altinordu em formar jogadores de futebol de talento por meio de suas categorias de base de primeira linha.

Nos últimos anos, seu índice de sucesso vem crescendo bastante nesse sentido.

Tanto Cengiz Under como Caglar Soyuncü começaram suas jornadas futebolísticas no clube de Izmir, e desde então se tornaram figuras importantes na seleção turca, bem como sendo destaques de qualidade nas cinco principais ligas do futebol europeu. E essa linha de produção de talentos também não mostra sinais de que vai diminuir o ritmo tão cedo.

Ravil Tagir, zagueiro de 18 anos muito elogiado, já é jogador da seleção Sub-21 da Turquia e tem várias partidas na Super Liga, hoje com as cores do Istambul Basaksehir. Seu ex-companheiro, Enis Destan, também deve buscar o sucesso em um clube maior na próxima temporada, tendo marcado 14 gols no último ano pelo Altinordu.

Mas a joia da coroa ainda é o meio-campista Burak Ince, de 17 anos, que tem vários dos principais clubes do continente o observando atentamente graças à sua habilidade diferenciada com a bola aos pés.

Ele já é o jogador mais jovem a disputar e marcar um gol em uma partida da segunda divisão turca, feitos que alcançou com incríveis 15 anos. Atualmente, Ince já é parte fundamental do time profissional do Altinordu, crescendo e evoluindo ao longo dos últimos dois anos.

Com dois gols em 24 jogos em sua temporada de estreia, em 2019/20, o garoto subiu de produção na campanha passada, balançando as redes seis vezes em 30 jogos em todas as competições.

Essas atuações já permitiram que Ince estreiasse no Sub-21 da Turquia, embora seu desenvolvimento não seja nenhuma surpresa para aqueles que o viram crescer desde que ingressou no Altinordu, aos 11 anos, do clube de sua cidade natal, Manisaspor.

"Ince tem um futuro muito brilhante pela frente", disse o técnico de longa data do Altinordu, Huseyin Eroglu, aos repórteres. “Tenho acompanhado o desenvolvimento dele desde os anos da base."

Conheça os maiores jovens talentos do futebol no NXGN:

"Como clube, queremos emprestar alguns dos jovens jogadores para que possam jogar mais. No entanto, ficou claro desde o primeiro dia que o Burak Ince tinha um talento excepcional. Portanto, queria que ele ficasse conosco."

Embora ele possa jogar no ataque, Ince está mais em casa quando joga com a camisa 10, com seus dribles e passes de muita qualidade.

Ele também possui uma habilidade diferente na bola parada, com seu pé esquerdo forte garantindo que ele seja uma ameaça sempre que chutes são dados na entrada da área adversária.

"Estávamos jogando contra o Ankaragucu em um amistoso antes da temporada", lembrou Eroglu. "Ganhamos um tiro livre no segundo tempo e todos os jogadores experientes se reuniram em torno da bola para fazer o chute. Mas eu queria que o Ince cobrasse porque eu acompanho ele há muito tempo e conheço seus pontos fortes."

"Ele cobrou aquele lance e marcou. Nesse jogo, fiz com que ele se sentisse um jogador talentoso e que tem todo o meu apoio. Isso é muito importante no processo de desenvolvimento do jogador."

O futebol turco, é claro, teve uma espécie de caso de amor com jogadores canhotos nos últimos tempos, seja a lenda do Galatasaray, Gheorge Hagi ou o ícone do Fenerbahçe, Alex de Souza e sem surpresa Ince está sendo comparado com esses jogadores.

David Silva também foi citado como uma possível comparação para o Ince, cuja agilidade e vontade de entrar na área provavelmente foram percebidas ao assistir seu ídolo do futebol, Lionel Messi.

"Meus maiores pontos fortes são minha habilidade de chutar e driblar", disse ele durante uma entrevista enquanto jogava pelo Sub-19 da Turquia.

"Gostaria de jogar regularmente na primeira equipe de Altinordu e depois ir para a Europa. Gosto da Bundesliga, da La Liga e da Premier League."

"Também sonho em jogar pelo Barcelona um dia."

Não há dúvida de que o Barça conhece o talento de Ince, embora eles não tenham demonstrado interesse em contratá-lo.

O mesmo não pode ser dito de times como Liverpool, Bayern de Munique e Manchester City, com relatos sugerindo que todos estão interessados no jovem, enquanto times como Sevilla, Bayer Leverkusen e Galatasaray também estão supostamente na caça.

Enquanto isso, Ince, que tem apenas 1,78 cm, está procurando melhorar sue físico enquanto mantém seu alto nível de desempenho no Altinordu.

Se ele continuar assim, então um dos clubes mais importantes do futebol turco, se não for contratado por um gigante europeu, terá revelado mais uma estrela em potencial do futebol.