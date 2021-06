Xavi Simons: a jovem estrela do PSG corresponderá às expectativas?

O jogador de 18 anos já é uma estrela das redes sociais devido ao seu tempo no Barcelona e agora vem ganhando minutos nos profissionais

No pós-jogo de PSG 1 x 0 Caen, em fevereiro, pela Copa da França, todo o debate correu sobre apenas um assunto.

Ainda que o jogo tenha acontecido apenas uma semana antes do confronto do PSG diante do Barcelona, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, Mauricio Pochettino manteve Neymar contra uma equipe de uma segunda divisão... e viu o brasileiro se lesionar e ficar de fora das partidas diante do ex-clube.

Por coincidência, a lesão de um craque do Barcelona poderia ter feito com que uma marca importante de outro ex-jogador do Barça pudesse passar despercebida

Com 17 anos, Xavi Simons saiu do banco de reservas nos últimos 12 minutos no Estádio Michel d'Ornano para estrear como profissional.

Como pouco fez enquanto esteve em campo, era de se imaginar, dada a lesão de Neymar, que poucos falariam da estreia de Simons.

Não é todo jogador de 17 anos, porém, que tem mais de três milhões de seguidores no Instagram. Jude Bellingham, por exemplo, só tem 880 mil.

Assim, a notícia da estreia de Simons logo se espalhou: 24 horas após o término da partida, enquanto muitos comentavam sobre a lesão de Neymar, outros tantos já debatiam o primeiro jogo nos profissionais da promessa holandesa.

Desde que vídeos de Simons fazendo truques e jogadas de efeito, com nove anos de idade, viralizaram, ele vem tendo que lidar com a pressão de ser um jovem prodígio.

"Eu me lembro de um jogo contra a Bélgica," relembrou Peter van der Veen, treinador do sub-15 da Holanda, em entrevista à Goal. "Todo mundo queria ver Xavi. Após o jogo, 300 crianças estavam esperando na frente do nosso ônibus. Xavi precisou de seguranças para conseguir atravessar a multidão."

"Mas ele lidou com a situação de maneira muito profissional. Ele sempre foi muito maduro para sua idade."

Nascido em Amsterdã e filho do ex-atacante Regillio Simons - de longa carreira no Campeonato Holandês -, Xavi passou a maior parte de sua trajetória na base na Espanha, e não na Holanda.

Com 10 anos de idade, assinou com o Barcelona tendo antes atuado pelo C. D. Thader, time amador de Valencia.

Facilmente reconhecível em La Masia devido ao seu cabelo enrolado, logo se tornou um dos jogadores mais promissores na base do Barcelona.

"Ele era extremamente bom," admite Van der Veen. "Eu amei sua ética de trabalho. Muitas dessas jovens promessas não trabalham duro e acreditam que já são craques, estão prontos, não precisam treinar. Ele é diferente."

"Era impressionante ver o quanto ele trabalhava duro, mesmo já sendo quase uma estrela e recebendo toda a atenção do mundo."

"É claro, ele recebia muitas faltas," continuou Van der Veen. "Mas sempre se levantava e continuava jogando sem demonstrar raiva. Eu acho que você se acostuma a isso quando joga no Barcelona."

Não foi nenhuma supresa que a torcida do Barcelona já começou a se empolgar com o potencial de um jogador categorizado como um possível substituto de Lionel Messi no futuro.

Em julho de 2019, porém, tudo mudou.

"Contratado" pelo empresário Mino Raiola aos 14 anos de idade, Simons decidiu deixar o Barcelona para assinar com um novo clube dois anos depois.

Chelsea e Real Madrid até demonstraram interesse em sua contratação, mas foi o PSG que saiu na frente, acertando um contrato de três anos de duração e cerca de 400 mil euros por ano - aproximadamente R$ 2,3 milhões, na cotação atual.

Qualquer preocupação de que um salário maior e mais pressão pudesse prejudicar o progresso de Simons, porém, acabaram após a sua temporada de estreia na capital francesa, quando marcou seis gols e deu quatro assistências no sub-19 tendo apenas 16 anos.

Tal desempenho fez com que Simons, exímio batedor de bolas paredes, fosse promovido ao time profissional ao início da temporada 2020-21, e com vários jogadores cortados da estreia do PSG diante do Lens por terem testado positivo para Covid-19, Simons ficou no banco.

Foi uma das únicas duas vezes em que o meio-atacante foi relacionado para um duelo por Thomas Tuchel, mas após a demissão do alemão e a chegada de Pochettino, Simons rapidamente se transformou em figurinha garantida no banco de reservas da equipe, tendo estreado na Ligue 1 em abril, contra o Strasbourg.

"Ele não será um Iniesta ou um Xavi, mas tem a qualidade para ter uma ótima carreira no nível mais alto do futebol," contou Pochettino ao Onda Cero, que havia acabado de completar 18 anos, 11 dias após sua estreia na liga.

"Ele está treinando bem, é maduro, não fica nervoso quando tem a bola nos pés e é inteligente com ela. Sua agressividade é importante para desenvolver uma carreira em um clube como o PSG."

Van der Veen concorda: "Claro que ele tem qualidade para ser profissional. Ele já é um profissional. Quando você treina tantos jogadores como eu, você acaba sentindo quais jogadores irão ter sucesso. E Xavi tem uma grande carreira pela frente."

Qual será o próximo passo de Simons, então?

Notícias na França dão conta de que o diretor de futebol do PSG, Leonardo, quer prorrogar o seu contrato por mais algumas temporadas. Também é provável que o jovem receba mais oportunidades no time profissional em 2021-22.

Talvez o maior obstáculo diante de Simons, porém, seja calar a boca daqueles que duvidam de seu talento.

Além de parte da torcida do Barcelona, indignada com sua saída, existem muitos fãs que acreditam que Simons é superestimado e que não merece toda a atenção recebida até agora em sua jovem carreira.

Mas se ele não deve alcançar nomes como Messi ou Neymar, os sinais seguem sendo positivos para Simons chegar ao seu potencial.

Se ele o fizer, pode ter certeza: aquele número de seguidores nas redes sociais vai aumentar ainda mais.