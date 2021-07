Abdul Fatawu Issahaku: o menino prodígio de Gana que pode chegar ao Liverpool

O jovem de 17 anos, que possui um potente chute com o pé esquerdo, foi eleito o melhor jogador na recente Copa das Nações Africanas Sub-20

Embora a decisão de Gana de enviar uma equipe secundária para jogar contra o Uzbequistão, em um amistoso fora de casa realizado em março, tenha causado surpresa pelo contexto da pandemia do novo coronavírus, a partida valeu a pena, por ter lançado a carreira internacional de um dos melhores jovens talentos no continente africano.

Abdul Fatawu Issahaku certamente marcou a ocasião de sua primeira partida pelos 'Black Stars' - ainda que fosse o time 'B' de Gana -, mostrando perfeitamente a confiança, personalidade e brio que muitos já apontavam em seu começo no futebol.

Issahaku já havia traçado paralelos com Abedi Pelé - maior lenda do futebol ganês - antes de sua convincente estreia, e infernizou os zagueiros da seleção anfitrião com suas habilidades para movimentação e drible. Depois, no segundo tempo, assumiu a responsabilidade de cobrar uma falta de mais de 30 metros de distância, tentando o empate de sua seleção.

Seria uma posição perfeita para um cobrador destro tentar uma batida com efeito, mas o garoto Issahaku tinha outras ideias. Ele respirou fundo, correu em direção à bola e acertou um potente chute com a parte externa do pé esquerdo.

O goleiro usbeque deveria ter se saído melhor, mas uma combinação da audácia e a força do chute de Issahaku provou ser demais para o adversário.

Se você acredita no que é dito dele em sua terra natal, este é um sinal do que podemos esperar deste jovem prodígio. Um jogador que, aos 16 anos de idade, já foi escolhido o melhor jogador na conquista de Gana na Copa das Nações Africanas sub-20. O torneio na Mauritânia, inclusive, foi a chance de todo o continente conhecer seu talento.

A honraria já foi vencida por nomes de nota do passado, como o sul-africano Benni McCarthy, e do presente como Patson Daka, mais nova contratação do Leicester City. Se Issahaku ainda precisará se provar contra as muitas armadilhas e obstáculos que podem se abater sobre as grandes promessas do futebol, ele certamente, hoje, vive um começo encorajador em sua curta carreira.

Nem McCarthy nem Daka, no entanto, demonstraram a habilidade excepcional de drible no torneio que Issahaku exibiu, com o jovem fazendo em média mais de 10 dribles concluídos por partida, evidência de uma das muitas maneiras pelas quais ele pode machucar os adversários.

Como destaque no jogo do Uzbequistão, ele também se destaca com chutes de longa distância, tendo marcado gols sensacionais de dentro do campo adversário durante sua carreira no clube; ele repetiu o feito no Afcon Sub-20, marcando perto da linha central do campo contra a Tanzânia.

Não foram apenas chutes de longe, foram tentativas audaciosas de um jogador que está usando suas habilidades explosivas em uma idade surpreendentemente jovem.

“Suas atuações são mágicas”, disse Mohammed Gargo, técnico do atual clube de Issahaku, o Steadfast, a Goal . “Faz muito tempo que não vejo um jovem com esse talento."

“Eu acredito que ele é talentoso e tem sido fantástico em todas as partidas que jogou conosco e com as seleções nacionais.

“O gol (contra o Uzbequistão) foi excepcional e esperávamos que alguém como ele se saísse ainda melhor.”

Issahaku está com a Steadfast desde 2019, quando foi flagrado pelo clube jogando em um torneio de Sub-13 enquanto estava na academia Tamale Utrecht na Região Norte.

Mesmo assim, o atacante de pés ágeis estava acima de seus companheiros, sendo o melhor marcador da competição com 13 gols.

Agora com 17 anos, resta saber se Issahaku já encontrou sua melhor posição. Ele jogou como número 10 e como número 8, mas suas melhores performances foram no lado direito, onde ele pode enfrentar e vencer seu adversário, então cortar por dentro e atirar em direção ao gol com seu pé esquerdo.

Embora seja voltado para o futuro e seja ambicioso na posse de bola, ele não foge de seus deveres defensivos, embora com os gols ultrajantes de distância também venha um desperdício significativo - ele falhou em acertar a meta com mais de 50% de suas tentativas de gol no Afcon Sub-20, e é um elemento de seu jogo que precisará ser refinado no jogo profissional.

“Ele ainda é um jovem rapaz e precisa ser um pouco simples às vezes”, observa Gargo. “Do meu ponto de vista técnico, às vezes ele elabora demais as coisas, mas agora que está crescendo, as coisas vão mudar."

“Ainda estamos tentando fazê-lo entender que às vezes você também precisa respeitar seus oponentes. Portanto, para evitar ferimentos graves, você precisa soltar a bola quando for necessário."

“Com isso, ele se tornará uma grande estrela.”

( Foto: Alain Guy Suffo/BackpagePix)

Após sua chegada ao Steadfast, Issahaku perdeu pouco tempo em acertar seu ritmo e foi o artilheiro da Divisão Um de Gana em 2020, antes de Covid-19 encerrar a temporada prematuramente.

A suspensão da ação não retardou seu progresso, porém, com o jovem marcando 17 gols - seis assistências e 11 gols - em seus primeiros 11 jogos na atual temporada.

A confiança, então, que permitiu a audaciosa cobrança de falta contra o Uzbequistão também ficou evidente em suas atuações domésticas.

“Mesmo sendo um dos jogadores mais jovens que temos na equipe, todos os jogadores mais experientes o respeitam em campo e procuram por ele”, disse o gerente de mídia do Steadfast, Musah Abdul-Rahim, ao First Time Finish . “Por causa de sua contribuição nos jogos, ele foi capaz de inspirar respeito por parte dos jogadores mais experientes.”

Desde a Copa das Nações Sub-20, o nome de Issahaku tem aparecido cada vez mais em rumores e colunas de fofoca, com Liverpool sendo regularmente apontado como o próximo destino do jovem.

Outros pretendentes, como Ajax, Basel e Red Bull Salzburg, foram cotados, enquanto o Bayer Leverkusen - a certa altura - parecia estar perto de ser o favorito.

As notícias agora sugerem que o campeão português Sporting estão prontos para vencer a corrida para assinar com Issahaku, enquanto ele se prepara para embarcar em uma aventura europeia.

“Espero que ele realmente se destaque”, conclui Gargo. “Se você olhar para ele e o que ele faz, o céu é o limite."

“Ele sempre foi excelente, sempre pronto e dá mais de 100 por cento de si mesmo em tudo o que faz em campo.

“Ele vai ser o próximo Abedi Pele de Gana.”