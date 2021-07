Cosimo Marco Da Graca: a jovem máquina de gols da Juventus que o Chelsea perdeu

O jogador de 19 anos teve sua boa forma no Primavera em 2020-21 recompensada com uma estreia no time principal Bianconeri e um contrato de três anos

Enquanto as especulações sobre o futuro de Cristiano Ronaldo na Juventus continuam a rolar, planos já estão sendo feitos em Turim sobre como substituir o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro quando ele deixar o time.

É claro que, com o salário de Ronaldo fora da folha, a Juventus poderia sempre tentar fazer um movimento ousado no mercado de transferências.

Mas há também a possibilidade de que a Juve olhe internamente. E, neste momento, tem um jovem em suas categorias de base, cujo recorde de gols em nível juvenil sugere que ele poderia, pelo menos em parte, ajudar a preencher o vazio que Ronaldo deixar o time.

As atuações de Cosimo Marco Da Graca no Primavera, time sub-19 da Juventus, na última temporada foi certamente suficiente para chamar a atenção de Andrea Pirlo, que incluiu o jovem jogador em várias partidas durante sua única temporada no comando do time principal.

Da Graca marcou 15 gols em apenas 17 jogos no campeonato pelo Primavera, encontrando o gol, em média, a cada 65 minutos que esteve em campo.

Isso fez com que ele ganhasse uma primeira chance de jogar futebol profissional na Serie C pela equipe sub-23 da Juve, enquanto esteve no banco da equipe principal em dez ocasiões, embora esse número pudesse ter sido maior se ele não tivesse sofrido uma lesão no final da campanha.

E embora ele tenha entrado em campo apenas uma vez, nos minutos finais da vitória nas quartas de final Coppa Italia sobre o SPAL, em janeiro, há uma esperança real da Juventus em em torno de Da Graca, como um talento especial para o ataque.

Se isso acontecer, a Juve será recompensada pela aposta que fez no jovem, depois de trazê-lo do clube de sua cidade natal, Palermo, para Turim.

Da Graca juntou-se à equipe siciliana aos 12 anos de idade e, durante os primeiros dois anos na academia de Palermo, jogou como uma ponta.

Foi só aos 14 anos que ele foi deslocado para dentro para jogar como atacante central, devido a um surto de crescimento que fez com que, de repente, ele fosse uma ameaça fisicamente imponente para os defensores adversários, enquanto também possuía grandes instintos de ataque.

Suas atuações chamaram a atenção da Juve, que continuou a monitorar seu progresso até que, em 2018, eles se propuseram a pegar Da Graca emprestado para ver seu talento de perto.

Ele fez parceria com o atacante Mirco Lipari, nascido em 2002, no time sub-17 dos bianconeri, e foi ele quem parecia ser o jogador com potencial para entrar na equipe titular da Juventus.

Lipari marcou 20 gols em 22 jogos em 2018-19, enquanto Da Graca balançou a rede em apenas quatro ocasiões, ao mesmo tempo que deu cinco assistências.

A Juventus sabia que só poderia manter um em sua estrutura de base, e optou por contratar Da Graca permanentemente por uma taxa de cerca de € 600 mil, enquanto Lipari foi enviado ao Empoli por empréstimo, onde ele ainda está esperando para fazer seu estreia profissional.

A habilidade técnica de Da Graça foi o que o balançou, e nas duas temporadas desde que o atacante começou, seu progresso não passou despercebido em nenhum outro lugar.

O Chelsea pressionou muito para contratar Da Graça, que só fez 19 anos em maio, na virada do ano, vigiando-o extensivamente apesar das restrições da Covid-19 antes de considerar fazer uma enorme oferta para o jovem atacante.

A Juve percebeu que precisava agir rapidamente para amarrá-lo, com Federico Cherubini - que desde então foi promovido a diretor de futebol para substituir Fabio Paratici - sendo fundamental para fazer Da Graça assinar um novo contrato em abril, que o manterá no clube até 2024 .

Resta saber se o jovem jogador italiano, que também é elegível para representar Portugal por meio de seus pais, permanecerá na Juve nesta temporada ou será enviado por empréstimo para ganhar experiência, mas fontes descreveram Da Graca à Goal como um jogador que treina até a exaustão, a fim de se aperfeiçoar.

Também não custa nada ter Ronaldo por perto para aprender, embora alguns dos outros atacantes de elite da Europa sejam quem Da Graca está usando para modelar seu jogo.

"Eu iria com [Robert] Lewandowski", disse ele à Juventus TV quando perguntado sobre seus ídolos do futebol, "porque tecnicamente são poucos como ele".

"De [Zlatan] Ibrahimovic, eu pegaria caráter e determinação, pois isso é importante. Ele sempre dá força, coragem e espírito".

Sobre estar na Juve, ele acrescentou: "A emoção é forte e indescritível. Tudo ainda me surpreende: o pessoal, os dirigentes, os companheiros de equipe".

Da Graca, no entanto, não joga como um jovem que se deixa levar pelo que o cerca.

E com o retorno de Massimiliano Allegri, sempre disposto a dar uma chance aos jovens durante seu primeiro período no comando, as chances de ele causar um impacto nos próximos meses e anos são bastante altas.