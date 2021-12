Buffon diz que Juventus perdeu "DNA" com Cristiano Ronaldo

Em 2018 a Juventus surpreendeu o mundo do futebol ao contratar Cristiano Ronaldo, que vinha de uma passagem incrível pelo Real Madrid. O objetivo dos italiano era claro, conquistar a Liga dos Campeões, no entanto, o título não veio e, segundo Gianluigi Buffon, o tiro saiu ainda mais pela culatra já que, em sua opinião, o time piorou quando tinha o português em seu elenco.

A contratação de um jogador cinco vezes ganhador da Bola de Ouro não é para qualquer time, e menos ainda uma jogada ruim no cenário esportivo de uma equipe. A ida de Cristiano Ronaldo para a Juventus, porém, acabou não tendo o efeito desejado pelo clube, que não conseguiu feitos novos com o camisa 7 na equipe.

Foram 100 gols do português pela Juve, além de cinco títulos (todos nacionais), mas ainda assim é possível considerar que a passagem pelo clube foi um "fracasso". A tão sonhada Champions League não veio, sendo que o time alcançou, no máximo, as quartas de final, quando foram eliminados pela jovem equipe do Ajax, além de que, na opinião de um ídolo do clube, Ronaldo tirou a identidade de jogo da Juve durante seus três anos no clube.

"A Juventus teve a chance de ganhar a Liga dos Campeões no ano em que ele chegou, que foi o ano em que estive no Paris Saint-Germain, e eu não consegui entender o que aconteceu", disse Buffon ao TUDN. "Quando voltei, trabalhei com CR7 por dois anos e nos saímos bem juntos, mas acho que a Juventus perdeu aquele DNA de ser uma equipe. Chegamos à final da Liga dos Campeões em 2017 [antes da chegada de Ronaldo] porque éramos uma equipe cheia de experiência, mas acima de tudo éramos uma única unidade e havia esta competição por vagas dentro do grupo que era muito forte. Perdemos isso com Ronaldo".

Agora, sem o português, a equipe de Massimiliano Allegri alcançou novamente as oitavas de final, assim como Cristiano Ronaldo e seu Manchester United.