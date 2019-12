Quem são os maiores vencedores da Bola de Ouro?

Lionel Messi venceu o prêmio pela sexta vez nessa segunda-feira (2). Ele recebeu o troféu da revista France Football

Nesta segunda-feira (2), você conheceu o vencedor da Bola de Ouro, em Paris, em evento organizado pela revista francesa France Football. Lionel Messi ganhou pela sexta vez o prêmio concedido pela revista francesa.

Já são três anos desde que Fifa e France Football se separaram para oferecer diferentes prêmios para festejar o melhor jogador da temporada. Veja um pouco da história do prêmio.

A história

Desde 1956, a revista francesa France Football se encarregou de analisar cada jogada e rever o desempenho e avaliar comportamento dos jogadores em campo, com o intuito de escolher o melhor atleta europeu que receberia a Bola de Ouro.

No entanto, em 1988, a Fifa criou o 'FIFA Best Player of the Year' para escolher, e premiar, o melhor atleta do ano. Isso, contudo, não tornou a iniciativa uma referência na escolha do maior futebolista do planeta.

Em 2009, as duas honrarias - 'Bola de Ouro' e 'FIFA The Best Player of the Year' - se unificaram para renovar e inovar, começando então a incluir todos os jogadores ativos na Europa sem distinção de raça ou etnia, para lançar a primeira premiação 'Bola de Ouro FIFA' no ano seguinte.

Porém, a história não seguiria por muito mais tempo: seis anos depois, a Fifa e a France Football se separaram. Foi quando o The Best voltou a ser organizado pela maior entidade do futebol mundial. De 2016 pra cá, Cristiano Ronaldo venceu duas edições do evento, em 2016 e 2017, Luka Modric ganhou em 2018 e Lionel Messi venceu neste ano.

Vale destacar, no entanto, que cada prêmio tem um modo diferente de votação. Abaixo listamos como cada um funciona.

Bola de Ouro France Football: como é votada?

De uma forma mais simples e direta, a Bola de Ouro tem outro método para decidir quem será o melhor do mundo. A revista convoca quase 200 jornalistas de todo o mundo, sendo um por país, para escolherem os cinco atletas que mais de destacaram no ano-calendário (ou seja, diferente da avaliação do The Best). Eles escolhem os jogadores a partir de uma lista de 30 nomes elaborada pela redação da France Football. O anúncio desses nomes acontece nesta segunda-feira, 21 de outubro.

Cada responsável pela votação elabora um ranking de primeiro a quinto lugar, em que o primeiro recebe seis pontos, o segundo quatro, o terceiro três pontos, o segundo dois e o quinta, um ponto. Quem terminar com o maior número de pontos recebe o troféu da edição. Em caso de empate na pontuação, leva o prêmio o jogador que aparecer mais vezes em primeiro lugar. Persistindo a igualdade, o critério se mantém para quem figurou mais vezes em segundo lugar e assim por diante. Se o empate ainda assim continuar, o editor-chefe da France Football tem a palavra final.

Maiores vencedores da história

Lionel Messi é o maior vencedor do troféu, com seis conquistas. Logo atrás dele, está Cristiano Ronaldo, que levou a premiação em cinco oportunidades. Entre 2010 e 2015, o prêmio foi unificado com o The Best, da Fifa, conforme citado anteriormente.