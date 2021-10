Chiellini admite: "Seria melhor para a Juventus se Cristiano tivesse saído antes"

O veterano justificou a opinião afirmando que a Velha Senhora teria mais tempo de preparação para se acostumar à vida "pós-Ronaldo"

Parece até loucura dizer isso, mas há quem pense que a Juventus teria se dado melhor caso Cristiano Ronaldo tivesse deixado o clube mais cedo. E uma dessas pessoas é ninguém menos do que o ídolo Giorgio Chiellini.

Em entrevista concedida ao DAZN, Chiellini admitiu que a Juventus "pagou caro" por ter deixado CR7 sair na reta final da janela, afirmando que teria sido melhor para todos se o português tivesse saído antes.

Isso porque uma mudança de cenário para Cristiano Ronaldo já vinha sido discutida bem antes do jogador fechar o contrato para defender o Manchester United.

Com a mudança de última hora, a Juventus se viu, então, com poucos dias para tentar encontrar um substituto à altura. Não à toa, teve um início ruim de temporada, mesmo após a chegada do treinador Massimiliano Allegri.

"Nós chegamos a um ponto do nosso relacionamento com Cristiano onde ele precisava de novos ares, novos gols, um novo time que jogaria por ele," relatou Chiellini. "Quando ele encontra um time assim, é decisivo, vem provando isso nos últimos meses. Aqui, na Juventus, nós estamos em um processo de rejuvenescimento, de renovação. Se ele ficasse, estaríamos pensando mais no presente do que no futuro."

Com a Juventus hoje na sétima colocação no Campeonato Italiano, a tese de Chiellini é que ela estaria sendo mais competitiva se Cristiano Ronaldo deixasse o time no começo da janela.

"Ronaldo saiu em 28 de agosto, mas teria sido melhor para nós se ele tivesse sido vendido antes. Nós pagamos caro por isso, foi um choque, pagamos em termos de pontos. Se ele saísse antes, teríamos tido mais tempo de preparação."