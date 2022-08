Bruno Tabata recusou oferta 60% maior por Palmeiras e Abel Ferreira

Atacante de 25 anos recebeu proposta financeiramente mais vantajosa do Al Ahli, da Arábia Saudita. Ele também foi procurado pelo Botafogo

Bruno Tabata chegou ao Brasil no domingo (7) e já faz exames médicos para assinar com o Palmeiras até dezembro de 2026. O atacante de 25 anos recusou uma oferta 60% maior do Al Ahli, da Arábia Saudita, para se transferir para a Academia de Futebol, como soube a GOAL com uma fonte ligada ao Sporting.

Dois motivos fizeram o atleta escolher a volta ao Brasil neste momento da carreira: o fato do interessado ser o Palmeiras e a presença de Abel Ferreira no banco de reservas.

Bruno Tabata acredita que pode disputar títulos com a camiseta do Palmeiras, especialmente o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O jogador ficou animado com essa possibilidade ao receber a proposta e não escondeu que o desejo era se transferir para o Brasil no momento.

A admiração pelo trabalho de Abel Ferreira foi outro fator que pesou na decisão de Tabata. Ele acredita que pode evoluir atuando sob o comando do treinador. O lusitano contava com o seu apreço desde os tempos de Europa, antes mesmo da mudança para a Academia de Futebol.

Além de receber a proposta do Al Ahli, tratada como a possibilidade de independência financeira nos bastidores, Bruno Tabata foi procurado pelo Botafogo. A negociação com os cariocas, contudo, não avançou.

O atacante de 25 anos foi negociado por 5 milhões de euros (R$ 26,05 milhões na cotação atual) ao Palmieras. O Sporting receberá o valor de forma parcelada, como adiantou a GOAL.