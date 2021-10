Bruno Henrique, mais cirúrgico como goleador no Flamengo de 2021 que no de 2019

O atacante marcou cinco vezes nos últimos cinco jogos e só está atrás de Gabigol na artilharia rubro-negra neste século

Bruno Henrique fez cinco dos últimos oito gols do Flamengo considerando todas as competições disputadas. O último deles, marcado de cabeça sobre o Athletico-PR na vitória por 3 a 0 pela 23ª rodada do Brasileirão, fez do camisa 27 o segundo maior artilheiro rubro-negro neste século e artilheiro da atual edição do nacional. Bruno superou o ex-meio-campista Renato Abreu e, agora com 74 tentos, só não balançou mais as redes do que Gabigol – com quem já faz uma parceria histórica tanto no seu clube quanto no futebol brasileiro.

A forma de Bruno Henrique voltou a ser, com Renato Gaúcho, aquela que havia acostumado o torcedor flamenguista em 2019. Após a saída de Jorge Jesus e o período do time sob o comando de Domenec Torrent e Rogério Ceni, o atacante seguiu participando de gols importantes, mas não conseguiu manter regularmente o alto nível daquela sua histórica primeira temporada com a camisa do Fla.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Bruno Henrique marcou um total de 30 gols nos 48 jogos em que esteve sob as ordens de Jorge Jesus, entre partes de 2019 e 2020. Sob as ordens de Renato Gaúcho já foram 12 em 14 partidas. Ainda que tenha diminuído, no geral, sua participação em assistências, Bruno tem sido decisivo com gols importantes partida após partida e passa a impressão de que está naquela forma decisiva que, em 2019, lhe rendeu o prêmio de “Rei da América” (além dos títulos marcantes da Libertadores e Brasileirão).

(Foto: Alexande Vidal/Flamengo)

Números como a taxa de conversão em gols reforçam a atual fase de Bruno Henrique como a sua mais cirúrgica para estufar as redes. Segundo a Opta Sports, o camisa 27 converte 35.29% de suas oportunidades neste Flamengo de Renato Gaúcho. É a sua melhor média no clube. A média de minutos para cada gol também é a sua mais positiva: BH marca a cada 80 minutos, em média, sob o comando do atual treinador.