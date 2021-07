Renato Gaúcho no Flamengo: jogos, vitórias e mais números do técnico

Renato Gaúcho está de volta ao Flamengo, desta vez como treinador. O técnico estreou com uma boa vitória nas oitavas de final da Libertadores

O Flamengo anunciou a contratação de Renato Gaúcho para assumir o comando de um time vencedor nas últimas temporadas. O técnico está de volta ao Mengão, mas essa é a primeira vez como treinador.

Renato Portaluppi como era conhecido como jogador, atuou pelo Flamengo em três épocas diferentes. Na melhor delas, em 1987, ele levou o prêmio de melhor jogador do Brasileirão com a conquista do campeonato.

Agora como técnico, Renato agora precisa organizar uma equipe vem sofrendo com muitos problemas, especialmente no sistema defensivo. Para efeito de comparação, em 57 partidas a equipe de Jorge Jesus sofreu apenas 43 gols, e em 45 partidas o time comandado por Rogério Ceni sofreu 55 gols.

Com um alto investimento realizado e o baixo desempenho de alguns atletas, o novo técnico do Rubro-negro precisa conquistar alguns jogadores que parecem não encontrar mais seu bom futebol apresentado em outros clubes.

A Goal te mostra alguns números de Renato Gaúcho no Flamengo.

JOGOS DE RENATO GAÚCHO PELO FLAMENGO

O Flamengo nesta temporada conquistou os títulos da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca, ambas as competições não foram conquistados por Renato, mas o Flamengo segue vivo no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e na Libertadores (primeira partida disputada pelo treinador).

Na sua partida de estreia o novo treinador contou com usa série de desfalques para o duelo de ida das oitavas de final da Libertadores, mas apostou tudo em um jogador que não estava na melhor forma na última temporada do Mengão, o atacante Michael.

O atacante foi responsável pelo único gol que garantiu a vitória da equipe na partida, sem contar com todas as defesas que Diego Alves fez para garantir a estreia com o pé direito de Renato Gaúcho.

Partida Competição Defensa y Justicia 0 x 1 Flamengo Copa Libertadores

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

ARTILHEIROS DO FLAMENGO NA ERA RENATO GAÚCHO

O Atacante Michael, foi o único jogador que marcou gol na era do novo treinador. Michael foi contrato junto ao Góias, em 2020, após se tornar a revelação do Campeonato Brasileiro de 2019. O atacante vem de uma boa sequência no Flamengo, ele participou em dois dos últimos três gols marcados pela equipe.

(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Agora a principal missão de Renato Gaúcho é trazer o Flamengo de volta às vitórias no Campeonato Brasileiro, a equipe estava a dois jogos sem vencer, e apenas contra a Chapecoense o Mengão conseguiu respirar no campeonato com uma vitória de virada por 2 a 1.