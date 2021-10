Gabigol e Bruno Henrique, os maiores artilheiros do Flamengo no século

Dupla de ídolos do Rubro-negro superam nomes do passado e se isolam como grandes artilheiros da equipe desde 2001

Ídolos recentes da história do Flamengo, Gabigol e Bruno Henrique seguem construindo um legado de títulos e muitos gols. Campeões da Libertadores e bicampeões brasileiros, a dupla de atacantes está isolada na artilharia do Século XXI do Rubro-Negro

Ambos estão em suas terceiras temporadas pelo Flamengo, mas o entrosamento já vinha do Santos, onde jogaram juntos em 2018. Desde que chegaram ao Rio de Janeiro, Gabigol e Bruno Henrique demonstraram muito faro de gol e rapidamente caíram nas graças até mesmo dos torcedores mais exigentes.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Considerando apenas o Século XXI (ou seja, a partir de 2001), o atual camisa 9 conseguiu se isolar como maior artilheiro do Flamengo do período - o gol que sacramentou esta marca veio contra o Palmeiras, na Supercopa do Brasil 2021. Desde então, continua a abrir distância na liderança deste ranking.

Porém, o camisa 27 não fica muito atrás. Com o tento anotado diante do Athletico-PR, no Brasileirão de 2021, Bruno Henrique chegou a 74 gols marcados com o time carioca e ultrapassou Renato Abreu na lista de goleadores desde 2001, ficando atrás apenas justamente de Gabigol.

Mais artigos abaixo

Apesar de Gabriel bater recordes com a camisa do Fla, ele ainda está longe de entrar na seleta lista dos maiores artilheiros da história do clube. Zico lidera o quesito com 509 gols marcados.

Artilheiros do Flamengo no Século XXI:

POS. JOGADOR GOLS 1 Gabigol 97 2 Bruno Henrique 74 3 Renato Abreu 73

Com a camisa do Flamengo, Gabigol e Bruno Henrique somam nove títulos: