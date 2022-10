Bruno Guimarães aguarda Newcastle para renovar contrato antes da Copa do Mundo

Ingleses querem renovar contrato e temem perdê-lo no mercado da bola. Real Madrid não fez proposta ou sondagem, mas tem interesse no brasileiro

O diretor de futebol do Newcastle, Dan Ashworth, disse que o clube se planeja para renovar o contrato de Bruno Guimarães. O dirigente avisou também que recusará investidas do Real Madrid para negociá-lo em janeiro de 2023. A GOAL apurou que o atleta de 24 anos ainda não foi procurado para conversar sobre a situação, mas aguarda um contato antes da Copa do Mundo, que se inicia em 18 de novembro.

Figura quase certa na convocação de Tite para a disputa do Mundial no Qatar, o meio-campista gostaria de chegar ao torneio com a situação contratual definida. O jogador sabe que terá um aumento salarial e espera uma conversa para decidir o assunto. Os agentes do atleta estão fora da Inglaterra e se programam para chegar ao país nos próximos dias.

O vínculo do brasileiro no St. James' Park se encerra em 30 de junho de 2026 e não tem multa rescisória — a lei da Inglaterra permite que os compromissos sejam confeccionados sem uma cláusula com valor determinado para a ruptura do acordo. Em que pese o vínculo longevo e a ausência de uma multa, os Magpies tratam o brasileiro como jogador mais relevante do atual elenco.

O projeto do Newcastle é renovar o contrato de Bruno Guimarães antes do início da Copa do Mundo. O clube inglês teme perder o atleta no mercado da bola por causa de um contrato defasado, mesmo que a contratação do volante tenha ocorrido há menos de um ano, em janeiro de 2022.

O Real Madrid monitora a situação de Bruno Guimarães no mercado da bola. Os espanhóis veem o brasileiro como um jogador promissor e não descartam uma investida na próxima janela de transferências. Após a saída de Casemiro, em agosto passado, o clube cogitou negócio, mas nem sequer o procurou. O atleta sabe do interesse dos espanhóis, mas ainda não recebeu contato de dirigentes ou da comissão técnica de Carlo Ancelotti.

Neste início de temporada na Europa, Bruno Guimarães somou sete partidas pelo Newcastle, seis na Premier League e uma na EFL Cup. No período, esteve em campo por 484 minutos, com dois gols e uma assistência.