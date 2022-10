Brighton x Tottenham: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Partida acontece neste sábado (8), pela 10ª rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

Brighton e Tottenham se enfrentam na tarde deste sábado (8), no Falmer Stadium, às 13h30 (de Brasília), pela 10ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no Star+, no streaming.

Em casa, o Brighton conta com o apoio de sua torcida para voltar a vencer no campeonato. O time é o quarto colocado, com 14 pontos, e arrancou um preciso empate contra o Liverpool na rodada passada.

Já o Tottenham está na terceira posição, com 17 pontos, e segue sem poder contar com Tanganga, Lucas Moura e Kulusevski, machucados, enquanto Emerson Royal está suspenso.

Escalações:

Escalação do provável Brighton: Sanchez; Veltman, Dunk, Webster; March, Mac Allister, Caicedo, Estupinan; Trossard, Welbeck, Gross.

Escalação do provável Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Perisic, Bentancur, Hojbjerg, Sessegnon; Richarlison, Kane, Son.

Desfalques

Brighton

Jakub Moder está no departamento médico.

Tottenham

Japhet Tanganga, Lucas Moura e Dejan Kulusevski, machucados, e Emerson Royal, suspenso, desfalcam os Apurs.

Quando é?

• Data: sábado, 8 de outubro de 2022

• Horário: 13h30 (de Brasília)

• Local: Falmer Stadium, Brighton - ING