Brenner frustra Internacional e fica nos EUA após virar titular

Atacante de 22 anos teve retorno ao Brasil vetado pelo FC Cincinnati. Clube o vê como um jogador útil neste momento e não deseja liberá-lo

Alvo do Internacional no mercado da bola, o centroavante Brenner frustrou os planos do clube. O jogador de 22 anos virou titular do FC Cincinnati, dos Estados Unidos, e teve o retorno ao Brasil por empréstimo vetado pelo clube, como soube a GOAL.

Avalizado por Mano Menezes, o Colorado tentou a contratação do ex-centroavante do São Paulo durante o mercado da bola. A sua recuperação na equipe estadunidense foi o que impediu a saída. O atacante recuperou a condição de titular a partir de 18 de junho passado e tem sido importante para a equipe. Ele fez sete gols e deu duas assistências desde que voltou a atuar entre os prediletos do comandante. São nove partidas neste período.

Em alta no futebol da Major League Soccer (MLS) e com contrato duradouro, Brenner teve o retorno ao Brasil vetado nesta janela de transferências. O atleta está nos planos do FC Cincinnati para o decorrer da temporada. A sua saída dependeria de um investimento elevado, já que o clube desembolsou US$ 15 milhões por sua contratação em fevereiro de 2021.

Com contrato até dezembro de 2025, Brenner tem números vantajosos estabelecidos em seu vínculo na MLS (Major League Soccer). O atacante recebe US$ 1,5 milhão (R$ 7,94 milhões) livres de impostos por temporada na MLS. A sua liberação implicaria no pagamento dos salários pelo clube de destino.

Brenner já soma 51 partidas pelo FC Cincinatti desde a sua contratação. No período, marcou 15 gols e se responsabilizou por cinco assistências. O centroavante se destacou em seu último ano com as cores do São Paulo, 2020. Na ocasião, participou de 44 jogos, com 22 gols e quatro assistências.