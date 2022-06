De olho em retorno ao Brasil, Brenner recebe proposta do Inter

Cincinnati FC recusou primeira oferta feita pelo Internacional. Clube, contudo, aceita liberá-lo por empréstimo ao futebol brasileiro

O Internacional procurou o Cincinnati FC, dos Estados Unidos, e apresentou uma proposta pela contratação do atacante Brenner. A primeira investida dos gaúchos foi recusada pelo clube estadunidense. No entanto, há a possibilidade de nova tentativa no mercado da bola.

A GOAL apurou que o centroavante de 22 anos pretende voltar ao Brasil, onde foi revelado pelo São Paulo. Existe a possibilidade, inclusive, de um retorno por empréstimo do jovem atacante. Ele já informou ao clube o seu desejo de jogar novamente no futebol brasileiro.

O Colorado surge como principal interessado por pedido de Mano Menezes. O técnico aprova a contratação do centroavante que tem passagem pelo Morumbi. A informação sobre o desejo do Inter foi inicialmente divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela GOAL.

O Cincinnati FC está disposto a liberar Brenner para retorno ao Brasil, mesmo que por empréstimo. O clube, no entanto, ao menos o pagamento integral do salário do atleta. Hoje, ele recebe US$ 1,5 milhão (R$ 7,21 milhões na cotação atual) livres de impostos por temporada. O seu contrato se encerra em dezembro de 2025.

Para uma negociação em definitivo, o clube que disputa a MLS (Major League Soccer) exige algo perto do que investiu para contar com o atleta. Os estadunidenses pagaram US$ 15 milhões (R$ 81 milhões à época) pela aquisição do atacante, sendo US$ 13 milhões à vista mais US$ 2 milhões depois de completar 10 jogos com as cores do time, o que aconteceu ainda em 2021.

Em sua primeira temporada nos Estados Unidos, Brenner fez oito gols e deu uma assistência em 33 partidas disputadas. Neste ano, deu duas assistências e não marcou gols em nove partidas dentro das quatro linhas. Em sua última campanha pelo São Paulo, o atleta fez 22 gols e deu quatro assistências em 44 compromissos.