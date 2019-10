Quem são os maiores artilheiros de uma edição do Brasileirão?

Será que dá para Gabigol? Confira quem são os maiores artilheiros do Brasileirão em uma só edição!

Com 18 gols no Brasileirão até agora, Gabigol não só está fazendo uma grande temporada mas também está ameaçando recordes históricos do torneio que permanecem intactos por anos. Um deles é certamente a marca de maior artilheiro de uma única edição do campeonato. Bater esse número faria a temporada do atacante do entrar entre as melhores da história de um jogador no Brasileirão.

Mas quem é o dono dessa marca? Se você palpitou Romário, Reinaldo, Serginho Chulapa, ou outro dos grandes centroavantes da história do futebol brasileiro, você está errado.

Hoje, o dono do recorde é Washington, o 'Coração Valente': em 2004, ainda com a camisa do -PR, o atacante balançou as redes 34 vezes na campanha que deu o vice-campeonato ao Furacão. Com um adendo: naquele ano, como a Série A do Brasileirão tinha 24 clubes, cada equipe disputou 46 partidas, oito a mais do que os times disputam hoje - naquele ano, Washington participou de 38 jogos do Campeonato Brasileiro.

O segundo colocado da lista também fez sua marca num desses campeonatos inflados: o veterano Dimba, em 2003. Com a camisa do , nono colocado naquele campeonato, o centroavante marcou 31 vezes, em 41 jogos. Em campeonatos com apenas 20 clubes, a maior marca é de 23 gols, dividida por Borges ( ), em 2010, e Jonas ( ), em 2011.

Confira o top 10 e a busca de Gabigol por um espaço nessa lista:

Os maiores artilheiros de uma edição do Brasileirão

POS. JOGADOR CLUBE E ANO GOLS PARTIDAS 1 Washington (2004) 34 38 2 Dimba Goiás (2003) 31 41 3 Renaldo Paraná Clube (2003) 30 42 4 Edmundo (1997) 29 28 =4 Luís Fabiano (2003) 29 35 6 Guilherme (1999) 28 27 7 Christian (1997) 25 27 =7 Careca São Paulo (1986) 25 30 9 Evair (1986) 24 32 10 Túlio Maravilha (1995) 23 25 =10 Borges Santos (2011) 23 31 =10 Jonas Grêmio (2010) 23 33 =10 Alex (2003) 23 38 14 Gabigol Flamengo (2019) 18 18

*Números atualizados em 15 de outubro de 2019