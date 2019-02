Brasileirão: maiores campeões, artilheiros e números históricos!

Confira algumas das principais informações e estatísticas do maior torneio de clubes do Brasil!

O Campeonato Brasileiro de 2018 terminou há poucos meses, mas agora os times já vão se preparando para o Brasileirão Série A 2019! A CBF confirmou, no dia 22 de fevereiro, a tabela de jogos da nova edição, que já tem o início marcado para o dia 27 de abril.

Aproveitando a oportunidades, a Goal separou alguns dos principais números e estatísticas de todo o período no qual foi decidido o grande campeão do nosso país!

QUEM FOI MAIS VEZES CAMPEÃO?

Palmeiras soma 9 títulos máximos do futebol brasileiro (Foto: NELSON ALMEIDA/Getty Images)

Brasileirão Unificado - títulos por time:

TIME TÍTULOS CAMPEÃO EM: Palmeiras 9 1960, 1967 (Taça Brasil), 1967 (Robertão), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018 Santos 8 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968 (Robertão), 2002 e 2004 Corinthians 7 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017 São Paulo 6 1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008 Flamengo 6 1980, 1982, 1983, 1992 e 2009 Cruzeiro 4 1966, 2003, 2013 e 2014 Vasco da Gama 4 1974, 1989, 1997 e 2000 Fluminense 4 1970, 1984, 2010 e 2012 Internacional 3 1975, 1976 e 1979 Grêmio 2 1981 e 1996 Botafogo 2 1968 (Taça Brasil) e 1995 Bahia 2 1959 e 1988 Atlético-MG 1 1971 Guarani 1 1978 Atlético-PR 1 2001 Coritiba 1 1985 Sport Recife 1 1987

Sem contar o Brasileirão unificado, o Corinthians é o maior campeão (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Campeonato Brasileiro - 1971 a 2017:

TIME TÍTULOS Corinthians 7 Flamengo 6 São Paulo 6 Palmeiras 5 Vasco da Gama 4 Fluminense 3 Cruzeiro 3 Internacional 3 Grêmio 2 Santos 2 Botafogo 1 Atlético-MG 1 Bahia 1 Atlético-PR 1 Coritiba 1 Sport Recife 1

JOGADORES MAIS VEZES CAMPEÕES

Considerando o Brasileirão Unificado, os santistas Pelé , Lima e Pepe são os maiores campeões individuais da competição, com seis títulos cada - todos, claro, pelo Peixe .

Já na versão 'moderna' do campeonato (1971 a 2017), temos a seguinte relação:

JOGADOR TÍTULOS Dagoberto 5 Andrade 5 Zinho 5 Antônio Carlos 4 Emerson Sheik 4 Borges 4 Mauro Galvão 4 Júnior 4 Zico 4

TÉCNICOS MAIS VEZES CAMPEÕES

Vanderlei Luxemburgo é o treinador mais vitorioso em Brasileirões (Foto: LightPress)

Brasileirão Unificado: treinadores mais vencedores

TÉCNICO TÍTULOS Lula 5 Vanderlei Luxemburgo 5 Rubens Minelli 4 Muricy Ramalho 4 Osvaldo Brandão 3 Ênio Andrade 3 Mário Travaglini 2 Telê Santana 2 Antônio Lopes 2 Marcelo Oliveira 2 Tite 2

CAMPEÕES COMO JOGADOR E TREINADOR

Muricy fazia parte do elenco do Tricolor Paulista em 1977 (Foto: Arquivo pessoal/Reprodução)

JOGADOR/TÉCNICO TÍTULOS - JOGADOR TÍTULOS - TÉCNICO Muricy Ramalho 1 (1977) 4 (2006, 07, 08, 2010) Paulo César Carpegiani 3 (1975,76, 80) 1 (1982) Andrade 5 (1980, 82, 83, 87, 89) 1 (2009) Émerson Leão 4 (1969, 72, 73, 81) 1 (2002)

*Considerando também o Brasileirão unificado

MAIORES ARTILHEIROS

POSIÇÃO GERAL JOGADOR GOLS MARCADOS 1º Roberto Dinamite 190 2º Romário 154 3º Edmundo 153 4º Fred 139 5º Zico 135

O vascaíno Roberto Dinamite segue absoluto na artilharia histórica do Brasileirão, com 190 gols marcados entre 1973 e 79, e 83 a 88. Atrás dele vêm os 'bad boys' Romário e Edmundo , com 154 e 153 gols, respectivamente.

Ainda em atividade, o atacante Fred já soma 139 gols no torneio e ocupa a quarta colocação geral, seguido do ex-flamenguista Zico .

A melhor médida de gols no torneio, porém, pertence a Careca, com 0,71 gol marcado por partida.

A MAIOR INVENCIBILIDADE NO GOL

Em 1973, Émerson Leão , então goleiro do Palmeiras , passou 1057 minutos sem sofrer gols

JOGADORES COM MAIS PARTIDAS

(Foto: Getty Images)

O ex-goleiro Rogério Ceni disputou 575 partidas de Brasileirão pelo São Paulo, entre 1993 e 2015, sendo o jogador que mais disputou embates de Brasileirão na história.

MAIOR INVENCIBILIDADE

(Foto: Reprodução)

Em 1978, o Botafogo ficou 24 jogos sem sofrer derrotas . Naquele Campeonato, porém, o Glorioso acabou eliminado na Terceira Fase da disputa

JUIZ QUE MAIS APITOU

(Foto: Miguel Schinchariol/Getty Images)

Até o início da edição 2018, o paranaense Héber Roberto Lopes é o profissional que mais trabalhou como árbitro no Brasileiro, com um total de 336 jogos apitados. E ao longo da temporada, o apitador já amplia esta vantagem!

RECORDE DE PÚBLICO

(Foto: Reprodução)

A decisão de 1983, no dia 29 de maio, levou um total de 155.523 mil pessoas ao Maracanã para ver o Flamengo bater o Santos por 3 a 0 e se sagrar tricampeão brasileiro!