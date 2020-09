Brasileirão de 2020: torneio chega perto de ver um técnico demitido por rodada

Roger Machado foi o sexto treinador a perder o emprego após apenas sete rodadas do Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro de 2020 não está nada tranquilo para os treinadores. Já são seis técnicos que perderam o emprego desde o início da competição nacional. A mais recente, porém não última, vítima desta triste rotina foi Roger Machado, demitido do Bahia após a derrota para o Flamengo por 5 a 3.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No Brasileirão do ano passado, a sexta troca do comando técnico das equipes aconteceu apenas na 12ª segunda rodada da competição. Ao fim da disputa, apenas três times haviam mantido o mesmo treinador nas 38 partidas. Foram 17 mudanças ao todo.

Mais times

Além de Roger, as outras demissões foram de Dorival, no , Ney Franco, no , Felipe Conceição, no Red Bull , Daniel Paulista, no Sport, e Eduardo Barroca, no .

Fazendo um comparativo com a temporada 2019/20 da Premier League, foram somente sete trocas ao longo de todo o campeonato. Ou seja, em sete rodadas o Brasileirão já praticamente igualou este número.

Vale destacar que Renato Portaluppi é o único treinador da Série A com mais de um ano no comando da mesma equipe. O ídolo gremista está no cargo desde 2016. Fernando Diniz está próximo de completar os primeiros 365 dias à frente do (ele foi contratado em 26 de setembro de 2019).

Se o recorte for feito desde o início de 2020, apenas , , , Grêmo, , e São Paulo não mudaram o comando técnico de seus equipes. Os outros 13 times, que representa 65% do total do Brasileirão, já trocaram de treinadores no ano. Ceará e Sport são os recordistas, com três comandantes diferentes no ano.