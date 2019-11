Brasil x México: as convocadas da seleção feminina para amistosos em dezembro

A treinadora Pia Sundhage anunciou as convocadas da seleção feminina para partidas amistosas diante do México que acontecem nesse mês de dezembro

Nesta quarta-feira dia 27, a treinadora Pia Sundhage anunciou a lista de atletas convocadas para dois amistosos da seleção feminina diante do . Serão duas partidas contra a seleção mexicana: a primeira será disputada dia 12, na Arena , e a segunda no dia 15, na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Com muitas jogadoras que atuam no e as partidas sendo disputadas nos estádios dos finalistas do Brasileirão e da Libertadores (Corinthians e Ferroviária), a lista parece ser mais uma prova do crescimento do futebol feminino dentro do país.

Três ausências notáveis foram sentidas: Marta, Formiga e a goleira titular Bárbara, que desfalcará a seleção por ter provas no dia do amistoso, já que a arqueira está estudando para se tornar médica. Dos clubes, o Corinthians, campeão da Libertadores, é o que mais teve atletas convocadas, com seis jogadoras.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras

Letícia (Corinthians)

Luciana (Ferroviária)

Carla Maria ( )

Gabrielli ( )

Defensoras

Tamires (Corinthians)

Fernanda (Flamengo)

Erika (Corinthians)

Rafaelle (Changchun Dazhong/CHI)

Bruna Benites ( )

Tayla ( /POR)

Kathleen (Bourdeaux/FRA)

Isabella ( )

Giovana (Avaidnes IL/NOR)

Bruna (Avaí/Kindermann)

Meio-Campistas

Fabiana (Internacional)

Luana (Jeonbuk/COR)

Gabi Zanotti (Corinthians)

Aline Milene (Ferroviária)

Debinha (North Carolina Courage/USA)

Poliana (São José)

Andressinha (Portland Thorns/USA)

Chú (Changchun Dazhong/CHI)

Atacantes