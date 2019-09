Mais um recorde: Formiga é a mais velha a marcar um gol na Champions League

Meia brasileira deixa o seu nos 7 a 0 do PSG sobre o Braga, nesta quinta-feira (12)

A “interminável” Formiga não para de vencer. Agora, a serviço do , ela alcançou mais uma marca histórica na sua carreira, marcando um gol e se tornando a atleta mais velha a fazê-lo na goleada por 7 a 0 sobre o Braga, pela Liga dos Campeões Feminina, nesta quinta-feira (12).

Assine o DAZN, experimente a plataforma sem compromisso e veja o melhor do futebol mundial, ao vivo ou quando quiser

Aos 41 anos e 193 dias de idade, ela estabelece uma nova marca histórica no futebol feminino, onde já é um dos nomes mais consagrados da história da modalidade: em junho deste ano, representando o na , a veterana, na sua sétima Copa, se tornou a recordista de participações na competição, levando em conta homens e mulheres. Além disso, também se tornou a atleta mais velha a jogar o torneio.

Nas Olímpiadas no Rio, em 2016, Formiga também alcançou a marca de ser a esportista com mais participações nos , com seis. Ela esteve presente em todos os anos que o Futebol Feminino foi disputado na competição, desde 1996, em Atlanta.

Além dos recordes, Formiga tem três medalhas de ouro com o Brasil nos jogos Pan-Americanos, um título da Feminina e três Libertadores Femininas.

Mais artigos abaixo

Tanto o quanto o perfil oficial da Liga dos Campeões Feminina repercutiram o recorde no Twitter. Com a camisa do clube francês, Formiga pode conquistar mais títulos. A equipe parisiense foi vice-campeã do Feminino no ano passado, apenas cinco pontos atrás do campeão , atual vencedor da Liga dos Campeões.

O Paris Saint-Germain é um dos candidatos mais fortes a conquistar o troféu este ano, já está com classificação garantida para as oitavas de finais na competição. No que depender de Formiga, não faltará empenho e dedicação para a busca do grande objetivo.