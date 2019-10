Libertadores feminina 2019: saiba tudo sobre a final

A Ferroviária já se garantiu na decisão e busca o bicampeonato continental

A edição 2019 da Libertadores da América de futebol feminino, torneio transmitido pelo DAZN, está em sua reta final e há a chance de uma decisão 100% brasileira.

Atual campeã, a Ferroviária bateu o Cerro Porteño, do , por 2 a 1 e já tem vaga garantida na final de 28 de outubro, no Olímpico de Atahualpa, no .

Quem está na disputa pela outra vaga é e América de Cali – o duelo está marcado para 21h30 desta sexta-feira (25).

Confira todos os detalhes da final da competição continental!

QUANDO E ONDE É A FINAL?

O título da Conmebol Libertadores de 2019 será disputado no estádio Olímpico de Atahualpa, em Quito, no Equador. A finalíssima acontece em 28 de outubro.

ONDE ASSISTIR À FINAL DA LIBERTADORES

O jogo será transmitido com exclusividade pelo DAZN.

SEMIFINAL 1: FERROVIÁRIA X CERRO PORTEÑO

Nathane e Aline Milene foram as heroínas da Ferroviária na vitória sobre as paraguaias, que descontaram com Cáceres.

O duelo não foi nada fácil. Artilheira do certame, Nathane abriu a contagem aos 13 minutos do primeiro tempo, mas o Cerro chegou ao empate ainda no primeiro tempo com um pênalti convertido por Cáceres.

Foi apenas no segundo tempo que a Ferroviária emplacou a vitória. E os 2 a 1 foram sacramentados com um golaço de Milene, que acertou o ângulo da goleira adversária.

SEMIFINAL 2: CORINTHIANS X AMÉRICA DE CALI

Depois de terem batido as chilenas do Santiago Morning por 2 a 0, as meninas do Corinthians agora enfrentam o América de Cali, que bateram as argentinas do UAI Urquiza por 3 a 2.