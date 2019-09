Brasil x Colômbia: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Seleção entra em campo nesta sexta-feira (6), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

Apesar da notícia sobre o furacão Dorian ter assustado um pouco, o amistoso entre e está confirmado para esta sexta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), em Miami. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo para todo o Brasil, além do Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Colômbia DATA Sexta-feira, 6 de setembro LOCAL Sun Life Stadium - Miami, EUA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo pela TV Globo para todo o Brasil, além do Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRASIL

Depois do corte antes do início da , Neymar está de volta! O craque, que acabou permanecendo no após ver a sua tentativa de retornar ao falhar, está confirmado para o amistoso de logo mais.

O goleiro Alisson e os atacantes e Gabriel Jesus são as principais ausências. Desta forma, Ederson assumirá a camisa 1, enquanto David Neres ou Richarlison pode ganhar uma chance entre os titulares.

Provável escalação do Brasil: Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro e Arthur; David Neres (Richarlison), Neymar e Philippe Coutinho; Firmino​

COLÔMBIA

Do outro lado, a Colômbia não terá os seus principais nomes. James Rodríguez e Falcao García ficaram de fora da convocação.

Mais artigos abaixo

Única equipe 100% na Copa América na primeira fase, os colombianos foram eliminados nos pênaltis pelo nas quartas de final.

Provável escalação da Colômbia: ​​​​Ospina; Medina, Mina, Sánchez e Tesillo; Barrios, Uribe e Cuadrado; Zapata, Muriel e Roger Martínez

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 2 x 1 Copa América 3 de julho Brasil 3 x 1 Copa América 7 de julho

Próxima partida

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil x Peru Amistoso 11 de setembro 00h (de Brasília)

COLÔMBIA

JOGO CAMPEONATO DATA Colômbia 1 x 0 Copa América 23 de junho Colômbia 0 (4) x (5) 0 Chile Copa América 29 de junho

Próxima partida