Alerta de furacão: o Dorian pode atrapalhar Brasil x Colômbia em Miami?

O temor fez com que governantes dos estados estadunidenses sugerissem evacuação da população residente nos litorais

Enquanto os jogadores da seleção brasileira viajavam para se apresentarem, visando os amistosos contra (06/09/2019) e (11/09/2019), o temor foi crescente nos , onde os jogos serão realizados. Isso porque o Furacão Dorian veio causando estragos por onde passou.

Nas Bahamas, país caribenho próximo aos EUA, o estrago ainda é inestimável e causou cinco mortes até o momento. Categorizado com a maior intensidade já registrada, a tempestade quebrou recordes e chegou a ter ventos de até 295 km/h ao passar pelo Caribe.

Como o amistoso da seleção brasileira contra Colômbia, nesta sexta-feira (06), está marcado para Miami, no estado da Flórida, houve motivo para preocupações que também poderiam influenciar na realização da partida, já que governadores dos estados chegassem a ordenar a evacuação de moradores das regiões litorais.

Entretanto, o Furacão já passou pela Flórida como uma tempestade tropical de categoria 2 e agora segue em direção aos estados da Carolina do Sul, Carolina do Norte e Geórgia. A preocupação continua.

No entanto, no que se refere ao amistoso entre e Colômbia, tudo está garantido para a realização, às 21h30, da partida no Hard Rock Stadium.