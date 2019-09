CBF divulga numeração do Brasil para amistosos: Neymar segue como camisa 10

Sem Gabigol no elenco, Richarlison é o novo 9 da seleção brasileira. Confira a numeração de cada jogador

A CBF divulgou nesta quarta-feira (04), a numeração do para os amistosos contra e , nos , em 06 e 11 de setembro. Neymar que retorna à seleção após se recuperar de uma lesão manteve o número 10 nas costas.

Já Richarlison, será o novo camisa 9 do elenco comandado por Tite. Com a ausência de Gabigol, o jogador do , da , herdou a númeração. Sem Filipe Luis, Alex Sandro, da , ficará com a camisa 6.

Saiu a numeração oficial da para os amistosos contra Colômbia e Peru, nos próximos dias 6 e 10 de setembro! #JogaBola #GigantesPorNatureza pic.twitter.com/HTWFXqVY9E — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 4, 2019

Os estreantes Ivan, Vinicius Júnior e Bruno Henrique vão entrar em campo com os respectivos número, 12, 19 e 21. Confira a numeração de cada jogador:

Weverton Thiago Silva Éder Militão Marquinhos Casemiro Alex Sandro David Neres Arthur Richarlison Neymar Philippe Coutinho Ivan Dani Alves Samir Allan Jorge Fabinho Lucas Paquetá Vinícius Jr. Firmino Bruno Henrique Fágner Ederson

O Brasil encara a Colômbia em Miami, no dia 6. Na sequência, viaja para Los Angeles onde disputa o último amistoso contra o Peru, adversário da final da .