Brasil x Chile: onde assistir ao vivo, horário e informações das Eliminatórias Sul-Americanas 2022

Brasil e Chile se enfrentam nesta quinta-feira (24), no Maracanã, a partir das 20h30 (de Brasília), pela 17ª rodada das Eliminatórias sul-americanas. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Chile DATA Quinta-feira, 24 de março de 2022 LOCAL Maracanã - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Globo, na TV aberta, e o SporTV, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira (24), no Maracanã.

MAIS INFORMAÇÕES

Com promessa de casa cheia, o Maracanã será palco de Brasil x Chile nesta quinta-feira.

Já classificada para o Mundial, a seleção brasileira cumpre apenas na tabela. Na liderança, com 39 pontos, quatro a mais que a Argentina, o Brasil soma 12 vitórias e três empates nas Eliminatórias, enquanto o Chile precisa vencer fora de casa para ainda sonhar com uma vaga direta na Copa ou na repescagem. Atualmente, é o sexto colocado, com 19 pontos, três a menos que o Uruguai, que fecha a zona de classificação.

Este será o 75º jogo entre as seleções. Até aqui, foram 53 vitórias do Brasil, 14 empates e apenas oito derrotas, com 16 gols marcados e 61 gols sofridos.

Os últimos cinco jogos entre Brasil x Chile:

Chile 0 x 1 Brasil - Eliminatórias, setembro de 2021

Brasil 1 x 0 Chile - Copa América, julho de 2021

Brasil 3 x 0 Chile - Eliminatórias, outub ro de 2017

ro de 2017 Chile 2 x 0 Brasil - Eliminatórias, outubro de 2015

Brasil 1 x 0 Chile - Amistoso, março de 2015

Reencontro com o Maracanã

O Brasil volta a jogar no Maracanã oito meses depois da derrota sofrida para a Argentina por 1 a 0 na final da Copa América 2021.

Com mais de 40 mil ingressos vendidos, a torcida promete uma grande festa no reencontro com a seleção.

A carga disponibilizada é de 70 mil ingressos, que estão sendo comercializados, exclusivamente, pela internet.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Brasil

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Equador 1 x 1 Brasil Eliminatórias 27 de janeiro de 2022 Brasil 4 x 0 Paraguai Eliminatórias 2 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bolívia x Brasil Eliminatórias 29 de março de 2022 20h30 (de Brasília) A definir A definir A definir A definir

Chile

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Chile 1 x 2 Argentina Eliminatórias 28 de janeiro de 2022 Bolívia 2 x 3 Chile Eliminatórias 1 de fevereiro de 2022

Próximas partidas