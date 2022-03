Os convocados da seleção para jogos contra Chile e Bolívia nas eliminatórias da Copa 2022

O técnico Tite anunciou na manhã desta sexta-feira, na sede da CBF, a lista de convocados da seleção brasileira para os dois últimos jogos, pelo calendário, das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Primeiro, o Brasil vai enfrentar o Chile, no Maracanã, no dia 24 de março, às 20h30 (de Brasília). Depois disso, a seleção visita a Bolívia, em La Paz, no dia 29 de março, às 20h30 (de Brasília).

O grande destaque da lista foi o retorno de Arthur, da Juventus, entre os convocados. Além disso, o treinador confirmou a sequência de Philippe Coutinho, do Aston Villa, entre os escolhidos, sendo sua terceira convocação após um longo período fora.

Fora da última convocação por uma lesão no tornozelo, o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, teve seu retorno confirmado para os dois últimos jogos das Eliminatórias. Para completar, o treinador convocou o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal, pela primeira vez para a seleção principal.

Para os duelos, a seleção irá se preparar na Granja Comary, em Teresópolis. Diante disso, os primeiros jogadores devem se apresentar a partir do dia 20 de março.

Quem são os convocados para os jogos das Eliminatórias?

Desta forma, a lista final de Tite para os jogos das Eliminatórias é a seguinte:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Defensores

Daniel Alves (Barcelona)

Danilo (Juventus)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Alex Telles (Manchester United)

Éder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (Chelsea)

Meio-campistas

Casemiro (Real Madrid)

Bruno Guimarães (Newcastle United)

Fabinho (Liverpool)

Arthur (Juventus)

Fred (Manchester United)

Philippe Coutinho (Aston Villa)

Lucas Paquetá (Olympique de Lyon)

Atacantes

Antony (Ajax)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Rodrygo (Real Madrid)

Richarlison (Everton)

Neymar (PSG)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Raphinha (Leeds United)

Além desses dois últimos jogos, a seleção pretende realizar até quatro amistosos antes da disputa da Copa do Mundo 2022.

Importante lembrar que o Brasil ainda tem um jogo para fazer contra a Argentina, em casa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, já que a partida precisou ser interrompida por agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Até o momento, a Fifa não definiu quando e onde será realizado o duelo.

O Brasil foi a primeira seleção da América do Sul a garantir vaga na Copa, que acontece no Qatar. Ocupando, assim, o primeiro lugar das Eliminatórias da América do Sul, com 39 pontos conquistados. A seleção argentina também está classificada para a Copa do Mundo.