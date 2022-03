Brasil x Chile: escalação, desfalques e mais do jogo das Eliminatórias Sul-Americanas 2022

A bola vai rolar para Brasil x Chile na noite desta quinta-feira (24), no Maracanã, às 20h30 (de Brasília), pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Com mais de 62 mil ingressos vendidos e com carga total de 70 mil entradas, a torcida promete uma grande festa no reencontro com a seleção brasileira no Maracanã após a derrota para a Argentina na final da Copa América 2021.

Já classificado para o Mundial, o Brasil chega invicto nas Eliminatórias: 12 vitórias e três empates.

"Eu tenho muito respeito pelo Chile. Uma coisa é a gente querer ser melhor, ser competitivo, leal, forte, ser melhor tecnicamente e querer vencer o jogo. A outra é respeito pelo outro lado. Assim como todos os outros estão brigando pela classificação e nós estamos no nosso objetivo, que é a preparação para a Copa do Mundo", afirmou o técnico Tite.

Do outro lado, o Chile aparece em sexto lugar, com 19 pontos, e entra em campo pressionado pela vitória para seguir com chances de classificação. Na última rodada, faz confronto direto com o Uruguai.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Maracanã, o técnico Tite confirmou que a formação treinada na última terça-feira (22) está confirmada, mas Antony é tratado como dúvida. Com problema clícico, caso o ex-jogador do São Paulo não esteja apto, Rodrygo assume a titularidade no ataque ao lado de Neymar e Vinicius Jr.

"O Antony vai fazer um trabalho específico, para ter uma definição da equipe, para ver se ele inicia ou não. Para ser bem transparente, bem claro com vocês. Ele vem recuperando de um problema e precisa de uma situação clínica ainda confirmada", afirmou Tite.

Raphinha, com Covid-19, está fora, assim como Ederson, cortado com gastroenterite.

Preparação finalizada! Agora é foco total em Brasil x Chile. Bola rola amanhã às 20h30, hein? Prepare sua torcida! ⚽️🇧🇷



Fotos: Pedro Martins / CBF pic.twitter.com/t1gmx5lKGg — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 23, 2022

Já o Chile tem como principal desfalque o atacante Ben Brereton Díaz, lesionado, além de Erick Pulgar, com Covid-19, e Brayan Cortés, suspenso.

Possível escalação do Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Antony (Rodrygo), Vini Jr. e Neymar.

Possível escalação do Chile: Bravo; Paulo Díaz, Medel e Enzo Roco; Isla, Claudio Baeza, Aránguiz, Vidal e Gabriel Suazo; Alexis Sánchez e Vargas.

DESFALQUES

BRASIL

Raphinha: Covid-19

Ederson: gastroenterite

CHILE

Brayan Cortés: suspenso

Erick Pulgar: Covid-19

Ben Brereton Díaz: lesionado

ARBITRAGEM

Árbitro: Dario Herrera - ARG

Assistentes: Gabriel Chade e Facundo Rodriguez - ARG

Quarto árbitro: Nicolas Lamolina - ARG

VAR: Mauro Vigliano - ARG

O Brasil é favorito contra o Chile nas odds da Bet365

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Brasil x Chile desta quinta-feira (24) será transmitido ao vivo pela Globo, na TV aberta, e pelo SporTV, na TV fechada.