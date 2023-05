Brasil x Nigéria ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Mundial sub-20

Seleções voltam a campo neste sábado (27), pela terceira rodada do Grupo D; veja como acompanhar na TV e na internet

Brasil e Nigéria se enfrentam na tarde deste sábado (27), no Estádio Ciudad de La Plata, em Mendoza, às 15h (de Brasília), pela última rodada do Grupo D da Copa do Mundo sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, do Fifa+ e da CazéTV, no streaming.

Na vice-liderança do Grupo D, com três pontos, a seleção brasileira precisa vencer para garantir sua classificação para a fase eliminatória do Mundial sub-20 sem depender de outros resultados. Na rodada de estreia, a equipe de Ramon Menezes foi derrotada pela Itália por 3 a 2, mas goleou a República Dominicana por 6 a 0 na sequência.

Com um histórico de 19 participações, o Brasil volta a disputar o torneio da Copa do Mundo Sub-20 depois de uma pausa de oito anos, tornando-se o país com o maior número de presenças na competição. Além disso, a seleção brasileira é a recordista em títulos na competição, tendo conquistado o troféu por cinco vezes nos anos de 1983, 1985, 1993, 2003 e 2011.

Do outro lado, a Nigéria, com 100% de aproveitamento e na liderança do grupo, entrará em campo já classificada às oitavas de final. Porém, se perder neste sábado (27), pode ser ultrapassada pelo Brasil e Itália e passar como terceira colocada.

Vale lembrar que os dois melhores de cada grupo, assim como os quatro melhores terceiros colocados, avançam às oitavas de final do torneio.

Confira a lista de convocados da seleção brasileira:

GOLEIROS

Kaíque - Palmeiras

Kauã Santos - Flamengo

Mycael - Athletico Paranaense

LATERAIS

Arthur - América Mineiro

André Dhominique - Bahia

Kaiki Bruno - Cruzeiro

ZAGUEIROS

Jean Pedroso - Coritiba

Michel - Palmeiras

Robert Renan - Zenit (Rússia)

MEIAS

Andrey Santos - Vasco

Guilherme Biro - Corinthians

Marlon Gomes - Vasco

Matheus Martins - Watford (Inglaterra)

Ronald - Grêmio

ATACANTES

Giovane - Corinthians

Giovani - Palmeiras

Kevin - Palmeiras

Marcos Leonardo - Santos

Matheus Nascimento - BotafogoPedrinho - Corinthians

Sávio - PSV (Holanda)

Prováveis escalações

Brasil: Mycael; Arthur, Jean, Robert Renan e Kaiki Bruno; Andrey Santos, Marlon Gomes, Guilherme Biro e Marquinhos; Sávio e Marcos Leonardo. Técnico: Ramon Menezes.

Nigéria: C. Aniagboso; Bameyi, Fredick, Ogwuche, Agbalaka; D. Daga, Eletu; Muhammad, Lawal, Sunday; Lawal. Técnico: Ladah Isah Bosso.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Nigéria

Não há desfalques confirmados.

Quando é?