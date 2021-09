Brasil e Argentina podem ser punidos por suspensão de partida das Eliminatórias?

Clássico em São Paulo foi paralisado com menos de 5 minutos do primeiro tempo por descumprimento de medidas sanitárias de jogadores argentinos

O clássico entre Brasil e Argentina na tarde deste domingo (5) terminou com apenas quatro minutos de jogo. A partida foi interrompida por agentes da Anvisa e da Polícia Federal, que buscavam quatro jogadores que haviam descumprido determinações de medidas sanitárias e mentido na imigração brasileira.

Agora, cabe à Fifa decidir o que acontecerá com a partida e com as seleções envolvidas neste embróglio. O duelo é válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar 2022, torneio da entidade mundial de futebol. Como informou a Conmebol, será a Comissão Disciplinar da Fifa que analisará os fatos.

Conforme detalhado no parágrafo 6 do Artigo 5 dos regulamentos da Copa do Mundo de 2022 do Qatar "se uma federação se retirar, se uma partida não puder ser disputada ou se for suspensa permanentemente por motivo de força maior, a Fifa decidirá a seu critério. As medidas a serem adotadas e as ações que julgar necessárias". A mesma seção também deixa claro que "no caso específico de uma partida não ser disputada ou se for definitivamente suspensa por motivo de força maior, a Fifa pode ordenar sua repetição".

O descumprimento da regra, como informou Jean Nicolau ao Uol, pode ser de W.O. (derrota automática por 3 a 0) e multa de 10 mil francos suíços para o infrator, medidas previstas nos artigos 14 e 20 do Código Disciplinar da Fifa. Há ainda uma remota possibilidade de exclusão da Copa do Mundo de 2022.

Foto: Getty Images

Vale destacar que a Argentina se retirou de campo voluntariamente do gramado da Neo Química Arena, antes mesmo de uma determinação da arbitragem do jogo. A equipe brasileira permaneceu no gramado e até realizou uma atividade em campo após a confirmação do cancelamento do jogo.

Por outro lado, a CBF também pode ser penalizada pela entrada em campo de pessoas não autorizadas. A punição mais grave seria a exclusão do Mundial, mas isso não deve acontecer.