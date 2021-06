Botafogo x Remo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (13), pela segunda rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Botafogo e Remo entram em campo neste domingo (13), às 16h (de Brasília), em Volta Redonda, pela terceira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Remo DATA Domingo, 13 de junho de 2021 LOCAL Raulino de Oliveira, Volta Redonda, RJ HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fábio Pereira e Fernando Gomes da Silva (TO)

Quarto árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Fogão busca o título a vitória em casa / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (13), às 16h (de Brasília). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em busca de sua segunda vitória consecutiva na Série B, o Botafogo tem novidades para o jogo deste domingo. Rafael Moura, Diego Gonçalves e Barreto, recém-chegados ao clube, foram relacionados. Já Pedro Castro está recuperado de lesão. Por outro lado, Matheus Frizzo, machucado, é desfalque.

No Clube de Aeronáutica, Fogão faz último treino antes de enfrentar o Remo! Amanhã é dia de buscar mais 3 pontos! #VamosBOTAFOGO ⭐️🔥 pic.twitter.com/0Z5nTi3zHj — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 12, 2021

Do outro lado, o Remo também busca outro triunfo no campeonato, após ter sido eliminado na Copa do Brasil. O time paraense não terá Suéliton e Lucas Tocantins, lesionados. Por outro lado, Marlon deve retornar aos titulares.

No CT da base do Flamengo, no Rio, o Leão fez o último treino visando a 3° rodada da Série B neste domingo, às 16h, contra o Botafogo. 🦁



📷 Samara Miranda/Remo#OReiDaAmazônia #BrasileirãoSérieB pic.twitter.com/DEHr8TFxmd — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) June 12, 2021

Provável escalação do Botafogo: Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan e PV; Oyama, Pedro Castro e Marco Antônio; Ronald, Chay e Navarro.

Provável escalação do Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Rafael Jansen e Marlon; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Jefferson, Dioguinho e Renan Gorne..

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORITIBA

JOGOS CAMPEONATO DATA Botafogo 2 x 0 Coritiba Série B 5 de junho de 2021 Vila Nova 1 x 1 Botafogo Série B 28 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Londrina x Botafogo Série B 17 de junho de 2021 19h (de Brasília) Náutico x Botafogo Série B 20 de junho de 2021 16h (de Brasília)

REMO



Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Remo Copa do Brasil 10 de junho de 2021 Remo 1 x 0 Brasil de Pelotas Série B 5 de junho de 2021

Próximas partidas