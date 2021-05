Botafogo, Cruzeiro e Vasco começam Série B 2021 sem aproveitamento para acesso

Na comparação com os outros times que estão na edição 2021 da segunda divisão, o time com melhor aproveitamento até aqui é o Remo

Encerrados a grande maioria dos campeonatos estaduais, os clubes que estão na disputa da Série B já se preparam visando a edição 2021 do torneio de acesso, que terá seu pontapé inicial nesta sexta-feira (28).

A atual edição da Série B já tem um caráter histórico por ser a com maior número de times que já foram campeões na elite do Brasileirão – cinco ao todo: Botafogo, Cruzeiro, Coritiba, Guarani e Vasco da Gama. Considerados os mais tradicionais de todo este grupo, a dupla carioca e o time mineiro prometem ser as grandes atrações do campeonato.

No entanto, Botafogo, Vasco da Gama e Cruzeiro estão longe de convencer suas respectivas torcidas. O time da Estrela Solitária é o que vem apresentando a pior forma dentre os três: já foi eliminado da Copa do Brasil e, assim como aconteceu no caso do Vasco, não se classificou para o mata-mata principal do Campeonato Carioca. No duelo da Taça Rio entre ambos, o Cruz-maltino levou a melhor na disputa de pênaltis. Já o Cruzeiro caiu nas semifinais do estadual mineiro.

(Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro/Divulgação)

Aproveitando que a Série B 2021 já vai começar, nós da Goal pegamos os números que os 20 times participantes apresentaram até aqui na temporada. Considerando todos os jogos oficiais, o time com o melhor aproveitamento até aqui é o Remo. A equipe paraense, que subiu da Série C em 2020, tem 78% do aproveitamento dos pontos. Na sequência estão Náutico (75%), Avaí (74%) e Operário Ferroviário (64%). Ou seja: Botafogo, Cruzeiro e Vasco não estão entre os quatro melhores (que são os times que garantem acesso para a elite) nesta comparação.

O Cruzeiro apresenta o sétimo melhor aproveitamento da lista de 20 clubes, empatado com o Vasco (ambos com 53%), enquanto o Botafogo tem 51%. Os quatro piores neste quesito são Goiás (33%), Brasil de Pelotas (36%), Ponte Preta (37%) e Guarani (38%).

CLUBES JOGOS VITÓRIAS EMPATES DERROTAS GOLS PRÓ GOLS CONTRA APROVEITAMENTO Remo 15 10 5 0 30 13 78% Náutico 12 8 3 1 28 14 75% Avaí 18 12 4 2 12 7 74% Operário Ferroviário 15 9 2 4 26 7 64% CRB 23 12 7 4 33 22 62% Vila Nova 18 9 6 3 25 12 61% Cruzeiro 15 7 3 5 16 10 53% Vasco 17 7 6 4 27 20 53% Vitória 21 8 9 4 26 20 52% Brusque 16 7 6 3 22 13 52% Confiança 21 8 8 5 36 16 51% Sampaio Correa 21 8 8 5 25 17 51% Botafogo 17 6 8 3 22 11 51% Coritiba 13 6 2 5 23 15 51% Londrina 13 4 8 1 18 10 51% CSA 26 8 13 5 39 25 47% Guarani 13 4 3 6 11 16 38% Ponte Preta 17 5 4 8 17 21 37% GE Brasil 11 3 3 5 8 12 36% Goiás 13 3 4 6 9 19 33%

Vale, óbvio, destacar: existem diferenças técnicas de estadual para estadual e a frieza dos números está longe de contar toda a história do que é, hoje, a realidade de cada um destes 20 clubes. Esta história nós começaremos a acompanhar a partir de sexta-feira (28), e a expectativa dos torcedores de Cruzeiro, Botafogo, Vasco e todos os demais é de que será possível chegar ao menos entre os quatro primeiros no objetivo de retornar à elite do nosso futebol.