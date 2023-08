Botafogo-SP x Ponte Preta ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (12), pela 23ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Botafogo-SP encara a Ponte Preta na tarde deste sábado (12), às 17h (de Brasília), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 23ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Sem vencer e sem balançar as redes há três jogos (dois empates e uma derrota), o Botafogo-SP caiu para a 10ª posição, com 32 pontos. Em casa, o Pantera conta com o apoio de sua torcida para voltar a ganhar.

Já a Ponte Preta vem de vitória na rodada passada e está na 13ª posição, com 26 pontos. A Macaca busca um novo triunfo longe de casa para tentar ir para a parte de cima da tabela.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Matheus, Thassio, Diogo Silva, Luis Felipe, Patrick Brey, Pedro Henrique, Guilherme, Ivonei, Luiz Henrique, Salatiel e Osman.

Ponte Preta: Caíque, Artur, Fábio Sanches, Matheus Silva, Luiz Felipe, Felipe Amaral, Elvis, Leo Naldi, André, Eliel e Paulo Baya.

Desfalques

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

